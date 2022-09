Novas leituras de José Saramago

Depois de homenagear Clarice Lispector e Ariano Suassuna, o ME Ateliê da Fotografia celebra o escritor português José Saramago na mostra coletiva Saramago 100 Anos, que será aberta nesta quinta (22) e fica em cartaz no espaço localizado no Santo Antônio Além do Carmo. Idealizada pelo artista e fotógrafo Mário Edson, a exposição recebeu o aval da viúva do escritor, Pilar del Rio, que esteve no Brasil no mês passado.

A exposição apresenta 49 obras, de gêneros artísticos como fotografia, pintura, cerâmica, bordado, desenho, escultura, colagem, gravura digital e caricaturas. Entre os 46 artistas nacionais e internacionais estão presentes Bernardo Tochilovsky, Karla Brunet, Ike Ferreira, Ana Uzêda Luiz Mário, Mili Genestreti, além de imagem do acervo da Fundação Casa de Jorge Amado.

Mário Edson explica que a inspiração em realizar um tributo a Saramago está explícita na própria carreira do poeta, jornalista e escritor. José Saramago é o único escritor da língua portuguesa vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Além disso, Mário destaca que a Coletiva Saramago 100 Anos fará com que o público e também os artistas participantes reflitam sobre todo legado deixado pelo artista.



“As escolhas do Ateliê são pautadas nas grandes figuras que através de suas contribuições artísticas e culturais deixaram um legado para o mundo, sejam elas brasileiras ou não, primamos pela necessidade de reverberar e perpetuar tais conteúdos para gerações futuras e principalmente para provocar e incentivar artistas e público a uma reflexão acerca de temas e obras de importância singular”, completa.



Mário Edson pretende levar a mostra para Lisboa, em novembro, quando se completa, no dia 16, o centenário de Saramago. “Vivemos tempos difíceis, além da avançada e desenfreada evolução de um universo totalmente digital, volátil e individualista, onde a essência e o conteúdo das obras ou até mesmo a trajetória das pessoas são desprezados em função da avassaladora rapidez com que temos conduzido os dias e por tabela nossa vida. Os grandes nomes e suas reflexões são esquecidos e jogados à margem de uma filosofia imediatista e sem conteúdo”, acrescenta.



SERVIÇO



Coletiva Saramago 100 Anos

Onde: ME Ateliê de Fotografia

Ladeira do Boqueirão, nº 6.

Santo Antônio Além do carmo

Quando: De 22 de setembro até o dia 30 de outubro

Horário: De quinta a domingo, das 16h às 19h