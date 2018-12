Novas profissionais do Mais Médicos em Salvador serão apresentadas nesta segunda (2)

As duas novas profissionais do programa Mais Médicos que vão atuar em Salvador serão apresentadas nesta segunda-feira (3), pela prefeitura. A apresentação vai acontecer durante a inauguração da a nova Unidade de Saúde da Família (USF) de São Marcus, localizada na Travessa Djalma Sanches, s/nº, no final da rua após o Pronto-Atendimento 24 horas do bairro.

O evento está previsto para começar às 9h30. De acordo com a prefeitura, as médicas se inscreveram no último edital lançado pelo Ministério da Saúde. Após o governo de Cuba anunciar a saída do programa de cooperação, a médica Kenia Garcia foi desligada do cargo no dia 20 de novembro.

Já o outro profissional cubano, Yosvany Sol Ramos, continua trabalhando na USF Canabrava devido a uma decisão judicial proferida em junho deste ano que determinou a renovação do contrato por três anos – equiparando as condições com os demais médicos intercambistas de outros países, inclusive quanto à integral remuneração.

Novo posto

A nova USF de São Marcos terá quatro equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e outras quatro equipes de área bucal. Ao todo, serão 12 consultórios, sendo quatro odontológicos. O posto vai oferecer serviços básicos, a exemplo de atendimento para pessoas com hipertensão arterial, diabetes, pré-natal, planejamento familiar, tuberculose e hanseníase.

A nova unidade de saúde oferecerá ainda vacinas, coleta de material para exames laboratoriais, curativos, marcação de consultas e dispersão de medicamentos. Terá capacidade para atender até 16 mil pessoas, sendo 650 por dia.