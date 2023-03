Novas provas contra PM presa por cárcere serão colhidas pela Superintendência Regional do Trabalho

Vítima de cárcere privado no bairro de Brotas, em Salvador, Geraldo Gomes Santos, de 59 anos, e sua filha, não identificada, foram ouvidos na Superintendência Regional do Trabalho na Bahia, localizada no Comércio, durante a manhã desta quarta-feira (29). Eles falaram por cerca de três horas, diante de seu advogado e de quatro auditores-fiscais — um desses, de forma remota.

Segundo a auditora-fiscal Liane Durão, foram colhidos mais detalhes sobre as condições trabalhistas e as agressões a que Geraldo era submetido pela tenente da Polícia Militar (PM) de prenome Maria Vitória, que está presa. “Hoje foi a tomada de depoimento, para a gente ter conhecimento de tudo o que ele passou nessa relação de trabalho. [...] Agora, a gente vai pegar outras provas, para que possa determinar se houve trabalho análogo ao escravo”, explicou Durão.

Sem ter entrado em pormenores, o advogado da vítima, Maurício Campos, informou que o momento é de busca pela reparação dos direitos que lhe foram violados. “Da parte trabalhista, [a suspeita] ela responde como reclamada em um processo trabalhista, no qual buscaremos, além de indenização por dano moral, reconhecimento do vínculo de emprego e suas verbas correlatas, como 13º e férias”, disse Campos.

Ao CORREIO Geraldo contou mais sobre as práticas de Maria Vitória. De acordo com o homem, inicialmente ele foi contratado para substituir a esposa na tarefa de carregar entulho na casa da tenente. Depois, porém, a militar passou a lhe atribuir os cuidados sobre sua mãe, uma idosa com Alzheimer. “Quando eu esqueci de repor as roupas de Dona Evanita, [a suspeita] ficava irada e me dava tipo ‘telefone’ no ouvido, que já tava machucado e enchia de sangue”, relembrou ele.

A intensidade das agressões aumentava se Geraldo não cumprisse à risca as determinações de Maria Vitória. “Quando ela tava muito aborrecida, pegava uma corrente e dava na minha cabeça, que saía lascando, com sangue, e eu tinha que limpar”, acrescentou a vítima, que contou, ainda, que era agredido ‘quase todos os dias’.

Pedido de paz

Questionada acerca do andamento do processo administrativo disciplinar instaurado contra a militar e se ela segue trabalhando pela corporação, a PM respondeu apenas que “a policial segue sob custódia no Batalhão de Choque” e que “irá deliberar qual procedimento será instaurado”.

Agora, Geraldo espera somente ter paz. “Eu só quero que ela e a mãe dela vivam em paz e que eu também possa viver em paz e fazer de conta que essas coisas sejam do passado. Não vão acontecer nunca mais”, deseja.

A filha da vítima, que a acompanhou até a Superintendência Regional do Trabalho, fez um apelo às autoridades policiais. “Por favor, eu imploro: pela vida da minha família, pela minha vida, não soltem essa mulher; não coloquem essa mulher para trabalhar. Ela não tem mais capacidade para atuar, porque uma policial não deve fazer isso”, falou a jovem.

Relembre o caso

Geraldo Gomes Santos, de 59 anos, foi resgatado de seu trabalho após ter sido agredido e ficado em cárcere privado no bairro de Brotas. A empregadora do homem é uma policial militar, que foi presa. O flagrante aconteceu na quinta-feira (23). Ele apresenta lesões em diversas partes do corpo e parou de receber salários em janeiro deste ano.

Sua família denunciou o desaparecimento da vítima no dia 21 de março. Na manhã de quinta-feira (23), a polícia entrou em contato com os familiares sugerindo que eles fizessem buscas em hospitais e necrotérios. Mas eles não o encontraram lá.

Foi então que a filha e o genro da vítima resolveram ir até a casa da ex-patroa novamente. Em vez de chamar pelo homem — como tinham feito outros dias, sem sucesso —, chamaram o nome da PM e, para a surpresa deles, a vítima respondeu.

“Começamos a dizer que ele poderia sair e ele dizia que não, que ela [a policial militar] mataria todo mundo. As pessoas começaram a se aproximar para ajudar, e um rapaz arrancou três folhas do portão, mas nem assim meu pai quis sair. Ele só repetia que ela nos mataria”, contou a filha da vítima. Segundo ela, o pai estava completamente machucado.

A vítima trabalhava na residência há mais de 10 anos, mas sempre voltava para casa. No entanto, há alguns meses, a empregadora pediu que ele ficasse mais tempo no imóvel enquanto ela fazia cursos. O combinado era que ele ficasse seis dias e teria uma folga.

Os familiares do trabalhador relataram que a vítima tinha deixado de dar notícias e não tinha retornado para casa nos últimos 10 dias. Desconfiados, foram até o local onde ela trabalhava e descobriram as agressões.

A policial militar foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foi autuada pelos crimes de tortura e trabalho análogo à escravidão. Na sexta-feira (24), o Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito civil, para apurar os aspectos trabalhistas do caso. Por nota, a instituição informou que deverão ser solicitadas informações à 1ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

A partir daí, devem ser convocadas testemunhas, vítima e empregadora para esclarecimentos. Só após a análise dos elementos, será avaliado o enquadramento do caso como sendo trabalho análogo à escravidão.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que iria instaurar um processo administrativo disciplinar contra a policial, presa em flagrante. Ela foi encaminhada para a Coordenação de Custódia Provisória, localizada no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, onde está à disposição da Justiça.

Nos dias que antecederam a denúncia, a tenente trocou mensagens com parentes da vítima se passando por ele para impedir que alguém fosse resgatá-lo. A vítima dormia sete dias no trabalho e folgava apenas um. Por isso, o único meio que a família tinha para se comunicar com ele era pelo telefone — o que sua filha tentou por diversas vezes, sem sucesso, segundo contou ao CORREIO.

Quando finalmente conseguiu, o pai respondeu com frieza e rispidez atípicas. Sem se identificar, ela conta que soube que não era ele quando o questionou sobre não poder se preocupar, enquanto ele estaria desesperado se fosse o contrário.

“Ele respondeu: ‘Se fosse o contrário, eu perguntaria o que estava acontecendo ao invés de ficar julgando sem saber’. Mas essa resposta não é do meu pai. Perguntei sobre um apelido pelo qual ele me chama e a pessoa não respondeu. Passei 15 minutos ligando e mandando mensagem, mas a pessoa apenas lia”, relatou.

A vítima então atendeu afirmando que estava bem e que não havia motivos para a família se preocupar. O que não era verdade. Ao ser resgatado, ele confessou à filha que foi obrigado a mentir. Aquele foi o último contato que eles tiveram até o dia do resgate na quinta-feira (23).

Terror

Geraldo contou à filha que ele não era o único a ser agredido pela policial militar. Segundo ele, a investigada também agredia sua própria mãe — de quem ele cuidava. “Ela beliscava os mamilos da mãe, uma mulher que está acamada, até machucar”, reproduziu a filha da vítima.

Além das ameaças de morte contra a família de Geraldo, a PM também mantinha câmeras em toda a casa, inclusive no banheiro, para vigiar tudo o que acontecia no imóvel e impedir que o ex-funcionário fugisse.