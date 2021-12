Novas rotas da Gol ligam Salvador ao Pará

A GOL Linhas Aéreas reforça na alta temporada de verão a comunicação sem escalas entre o estado do Pará e o Nordeste. As rotas Salvador - Belém, são inéditas, com início neste mês de dezembro.

A rota é uma aposta sazonal da empresa, que atende ao alto fluxo de viagens no período entre 14 de dezembro e 29 de janeiro. O voo direto tem 2h50 de duração e disponibiliza 2 frequências semanais de ida e volta.

A companhia aérea também ligará o Pará ao Centro Oeste e Sudeste. Entre a capital do Pará e o aeroporto internacional do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13/12) - única rota a ligar sem escalas os dois estados. São 4 frequências semanais de ida e volta. A partir do segundo trimestre de 2022, a Companhia irá operar voos diários entre as duas capitais.

Já as viagens de férias ao Tapajós, no Pará, são o foco da rota sazonal que a companhia retoma no período entre 4 de dezembro e 6 de março, entre Santarém e Brasília. Os voos diretos têm 2h40 de duração e ligam o coração da Amazônia ao hub da companhia na capital federal, permitindo deslocamento rápido de Clientes e cargas para mais de 25 destinos em todas as regiões do País e para o exterior. São 3 voos de ida e volta por semana.

"A conexão direta entre cidades centrais de três regiões brasileiras com o estado do Pará e o coração da Amazônia é um grande facilitador aos brasileiros que buscam se deslocar até a região Norte entre o fim e o início de ano. Para os paraenses, uma oportunidade de chegar a destinos consagrados do País com rapidez e conforto nesta alta temporada", afirma Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site e no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

Confira, abaixo, os horários e frequências dos voos das três rotas:

SALVADOR-BELÉM-SALVADOR: ENTRE 14/12/21 E 29/01/22

SANTARÉM-BRASÍLIA-SANTARÉM: ENTRE 4/12/21 E 6/03/22

RIOgaleão-BELÉM-RIOgaleão: A PARTIR DE 13/12/21