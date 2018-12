Novas vozes nordestinas agitam o pelourinho neste domingo

As bandas baianas Vivendo do Ócio e Canto dos Malditos na Terra do Nunca, a cearense Selvagens à Procura de Lei e o DJ Zeca Forehead movimentam o Pelourinho neste domingo (23). Eles se apresentam no Natal InsPire Music - evento realizado pelo selo InsPire Music que tem como objetivo promover um encontro de novas vozes que estão acontecendo no Nordeste.

As bandas, que surgiram na primeira década dos anos 2000, possuem em comum canções autorais fortes que as colocaram no mapa nacional da música. As três bandas também estão com novos lançamentos e uma grande expectativa para 2019. Os grupos prometem inspirar os baianos a buscarem as respostas para as incertezas do final de 2018.

Serviço:

O que: Natal InsPire Music

Onde: Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

Quando: Neste domingo (23), às 17h

Ingressos: R$ 40 | R$ 20