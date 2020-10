Novato no Vitória, técnico Eduardo Barroca tem sina a quebrar

O Vitória terá a complicada missão de bater a Chapecoense, vice-líder da Série B, neste sábado (17), às 16h, em plena Arena Condá. Será a segunda partida do time desde que Eduardo Barroca chegou - a estreia foi com derrota por 2x1 para o Avaí, no Barradão. Se o pontapé inicial não foi como o técnico esperava, ele tem a chance de quebrar um longo jejum do Leão, que ainda não venceu como visitante. Mas, para isso, vai ter que conseguir algo raro entre os treinadores recentes da equipe: ganhar antes de completar seu 4º jogo.

Essa é a média de partidas que os cinco treinadores da gestão Paulo Carneiro levaram até vencerem pela primeira vez. Detalhe: o triunfo inicial de todos foi no Barradão.

O único que foi capaz de derrotar um rival com menos de três confrontos foi Carlos Amadeu. Ganhou logo na estreia, quando bateu o Paraná por 2x0, pela Série B do ano passado. Foi demitido, porém, oito duelos depois, com 48% de aproveitamento.

Entre os outros quatro, foram necessários, pelo menos, quatro jogos até o feito. O maior jejum foi de Osmar Loss, antecessor de Amadeu, que só venceu um oponente em sua 6ª partida. Começou seu trabalho com 1x1 com o Atlético-GO, fora de casa, e somou quatro derrotas seguidas, para Bragantino, Sport, Oeste e Cuiabá. Só então, contra o Criciúma, vieram os sonhados três pontos, com o placar final de 2x0.

Cláudio Tencati - que já estava no clube quando Paulo Carneiro reassumiu a presidência - ganhou em seu 5º jogo. Iniciou com resultado de 0x0 com o ABC, em Natal, e então mais um empate, com o Náutico, por 1x1, ambos pela Copa do Nordeste do ano passado. Na mesma competição, foi derrotado pelo Fortaleza por 4x0. Perdeu também na estreia da Série B 2019, para o Botafogo-SP, por 3x1. E, finalmente, veio o triunfo, em casa, sobre o Vila Nova, por 2x1.

A mesma quantidade de partidas foi o que precisou Bruno Pivetti, antecessor de Barroca. Em seus primeiros quatro duelos, somou três empates, com Botafogo-PB (Copa do Nordeste), Bahia de Feira e Doce Mel (Baianão), além de uma derrota, para o Ceará (também pelo regional). Então, veio o confronto com o Sampaio Corrêa, na estreia na Série B, e o jejum acabou: 1x0 no Barradão.

Já Geninho ganhou no 4º jogo depois que assumiu. Estreou com um 0x0 contra o Atlético-GO, foi derrotado pelo Bragantino por 2x0 e empatou com o Sport por 2x2 antes de derrotar o Oeste por 3x1 em casa.

Os caminhos de cada treinador da estreia até a 1ª vitória:

Cláudio Tencati

ABC 0x0 Vitória (Copa do Nordeste 2019)

Vitória 1x1 Náutico (Copa do Nordeste 2019)

Fortaleza 4x0 Vitória (Copa do Nordeste 2019)

Botafogo-SP 3x1 Vitória (Série B 2019)

Vitória 2x1 Vila Nova (Série B 2019)

Osmar Loss

Atlético-GO 1x1 Vitória (Série B 2019)

Vitória 0x2 Bragantino (Série B 2019)

Sport 3x1 Vitória (Série B 2019)

Oeste 3x0 Vitória (Série B 2019)

Vitória 0x1 Cuiabá (Série B 2019)

Vitória 2x0 Criciúma (Série B 2019)

Carlos Amadeu

Vitória 2x0 Paraná (Série B 2019)

Geninho

Vitória 0x0 Atlético-GO (Série B 2019)

Bragantino 2x0 Vitória (Série B 2019)

Vitória 2x2 Sport (Série B 2019)

Vitória 3x1 Oeste (Série B 2019)

Bruno Pivetti

Botafogo-PB 1x1 Vitória (Copa do Nordeste 2020)

Vitória 1x1 Bahia de Feira (Campeonato Baiano 2020)

Ceará 1x0 Vitória (Copa do Nordeste 2020)

Doce Mel 2x2 Vitória (Campeonato Baiano 2020)

Vitória 1x0 Sampaio Corrêa (Série B 2020)

Eduardo Barroca*

Vitória 1x2 Avaí (Série B 2020)

*Ainda não venceu





Mudanças no time

Em seu primeiro jogo pelo Vitória -, a derrota para o Avaí por 2x1 -, Eduardo Barroca comandou apenas dois dias de treinamentos e, por isso, preferiu mandar a campo o mesmo time titular que vinha jogando com Pivetti. Para enfrentar a Chapecoense, o técnico sinalizou que a escalação pode passar por mudanças e disse que só definirá os 11 após a última atividade, nesta sexta-feira (16), já em Santa Catarina.

“Naturalmente que, nessa primeira semana de trabalho, estou conseguindo dar condição de igualdade na competição interna entre os jogadores. Sobre a escolha de quem vai iniciar, ainda vou esperar o treinamento. Estou tentando aproveitar o máximo que posso para ter um conhecimento profundo e manter a competição interna entre os jogadores”, comentou o treinador.

O Leão é o 13º colocado da Série B, com 18 pontos. Já a Chapecoense, vice-líder, tem 29. Na quinta-feira (15), o time fez o último treino em Salvador. O lateral direito Van está recuperado de lesão e participou das atividades, mas ficará de fora. Quem também será desfalque é o meia Fernando Neto, com dor na coxa esquerda. Por outro lado, o volante Lucas Cândido está de volta.