Nove anos depois, Toy Story volta aos cinemas

Em Toy Story 3, nove anos atrás, Woody, Buzz Lightyear e seus amigos eram “adotados” por uma nova dona, Boonie, afinal Andy, antigo proprietário dos brinquedos, já havia entrado na adolescência e, como estava indo para a faculdade, decidiu abrir mão de seus brinquedos e passá-los para sua vizinha. O final do filme podia ser interpretado também como o encerramento da franquia que havia começado em 1995.

Mas a Pixar e a Disney, estúdios responsáveis pela animação, não podiam abrir mão de incrementar os cofres, afinal a terceira aventura havia tido desempenho excepcional: arrecadou pouco mais de US$ 1 bilhão, batendo recorde da trilogia. O segundo faturou US$ 500 milhões e o primeiro, US$ 370 milhões.

Além disso, esses dez anos são suficientes para levar aos cinemas uma nova geração, que ainda não conhecia Buzz e seus amigos. Há até os adultos de hoje que eram crianças quando o primeiro filme foi lançado e vão fazer questão de apresentar Woody e sua turma aos filhos.

Garfinho

Então, é hora de juntar a família e assistir a Toy Story 4. No novo filme, Woody está em uma situação inédita para ele: Bonnie, sua nova dona, está prestes a começar o jardim de infância, e o caubói quer garantir que a insegurança da garotinha não resulte em nenhum problema.

Com seu jeito conhecidamente estabanado - e com um pingo de superproteção - ele se esconde na mochila dela e a acompanha até a escolinha. Ali, no primeiro dia, ainda tímida, Bonnie constrói um novo brinquedo: o Garfinho, baseado em um garfo de verdade. Mas, em crise, o personagem foge e os outros brinquedos saem à procura do novo companheiro.

Nas andanças pelas ruas, Woody vai reencontrar Betty, a boneca de porcelana que aparecia nos dois primeiros filmes. Ela deixou a vida de brinquedo caseiro para se aventurar no mundo, e essa nova perspectiva pega o caubói de surpresa.

Na versão original, em inglês, Tom Hanks está de volta para dar voz ao caubói. Mas fique atento, pois, em Salvador, há pouquíssimas sessões legendadas (veja os horários na página seguinte). “Os brinquedos (em Toy Story) têm uma vida interior, combinada com histórias e aventuras fantásticas que estão em todos os nossos sonhos e, além disso, refletem todas as mudanças que enfrentamos quando nos tornamos adultos”, disse o ator à agência EFE.

Horários de exibição

