Nove campeonatos estaduais estão suspensos por conta da pandemia; veja situação do baiano

Com a situação da covid-19 agravada por todo o país, alguns campeonatos estaduais foram interrompidos como medida de evitar a disseminação do vírus. Até o momento, são nove estaduais paralisados por todo o país.

O campeonato baiano não está incluso nesse grupo. O presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, disse que não há intenção até o momento de paralisar o torneio. "O campeonato está normal. O movimento é que continue a realização, porque a gente tem um protocolo aprovado pelo governo do Estado", afirmou.

A próxima rodada do baianão ocorre no domingo (21), com exceção do jogo entre Bahia de Feira e Vitória, que será realizado no dia 31 de março. Confira a lista de campeonatos estaduais com rodadas suspensas até o momento:

AC: campeonato adiado

DF: suspenso até dia 22 de março

ES: suspenso até 31 de março

CE: suspenso até 21 de março

GO: suspenso até 31 de março

MG: rodada do fim de semana mantida, mas jogos suspensos a partir de segunda-feira (22)

PA: suspenso a partir de segunda-feira (22)

SP: rodada deste fim de semana suspensa

TO: suspenso até 30 de março

Os demais campeonatos seguem com o calendário normal, com exceção dos estaduais do Amapá e Roraima, que tem previsão de começar, respectivamente, no segundo semestre e no dia 1º de maio.