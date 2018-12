Nove traficantes são presos em operação policial em Itabuna

Suspeitos são responsáveis também por homidícios, diz polícia (Foto: Divulgação/SSP-BA)

Nove homens foram presos na tarde desta sexta-feira (30), em uma operação das polícias Civil e Militar no município de Itabuna, no Sul do estado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos são envolvidos também em homicídios, roubos e corrupção de menores.

Foram presos em flagrante Jonathan Nunes Mendes, Williams Souza Santos, José Wágner Batista Silva, José Roberto Santos das Neves e Cleidson Souto Santos. Os demais já tinham mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos - eles foram identificados como Johnny Santana Alves, Wadson da Silva Santos, Matheus Santos Silva e Fabiano Ribeiro Cruz, mais conhecido pelo apelido de 'Terror'.

A Polícia Civil afirma que todos são "integrantes de facções de Itabuna". Em nota, a SSP-BA disse que "os suspeitos estavam sob posse de revólver calibre 38, munições, 1,5 kg de cocaína, 1 kg de maconha, meio quilo de crack, um carro modelo Celta, duas motocicletas da marca Honda, anabolizantes, 12 celulares, balança, cadernetas, notebook, entre outros itens".

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin) da Polícia Civil, delegado Flávio Góis, afirmou que as prisões representam "mais uma importante demonstração de integração e força contra o tráfico de drogas".