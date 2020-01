Novela 'Bom Sucesso' vai terminar com morte de Alberto

A novela 'Bom Sucesso' termina nesta sexta-feira (24), na Globo/TV Bahia, com a morte de Alberto (Antonio Fagundes). Segundo a colunista Patrícia Kogut, depois de ser internado novamente e tentar fugir do hospital para realizar o sonho de participar do desfile da Unidos de Bonsucesso, Alberto vai ao sambódromo da Marquês de Sapucaí acompanhado de Paloma (Grazi Massafera).

Após sambar na Sapucaí e realizar seu último sonho em vida, Alberto voltará para casa e se sentirá mal, segundo informações da Folha de S. Paulo. A morte dele vai acontecer no lugar que mais gosta: em sua biblioteca, após se despedir dos familiares. As cenas foram gravadas durante os desfiles ainda em 2019.

"A novela fala sobre a importância de viver com a consciência de que nossos dias são finitos e únicos. É sobre saber valorizar, de forma intensa, as pequenas coisas do cotidiano”, afirma Paulo Halm, autor da novela com Rosane Svartman.

Dados do Kantar Ibope mostram que a trama das 19h chega à reta final com a maior audiência para essa faixa de horário na Globo, desde 2012. Em alguns dias, principalmente em dezembro, superou 'Amor de Mãe'. "Estamos muito satisfeitos, pois sentimos que a novela dialogou com a sociedade e se debruçou sobre temas sobre os quais as pessoas querem conversar", diz Halm, para a Folha de S. Paulo.

"A audiência também nos surpreendeu. É difícil escrever apenas com o intuito de agradar a audiência ou a crítica, então buscamos escrever sobre temas que achamos importantes e de forma apaixonada", completa.