Novembro Negro terá Ilê Aiyê, Luedji Luna e Margareth na Concha Acústica

O Novembro Negro chega à Concha Acústica do TCA nesta quinta (17), às 19h, com show do bloco afro Ilê Aiyê, que convida Luedji Luna e Margareth Menezes. O evento marca o emblemático mês de afirmação e luta do povo negro e terá participação do Bando de Teatro Olodum. A realização é do Governo da Bahia, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), marcando a agenda dos 15 anos de políticas afirmativas na Bahia.

Os ingressos serão disponibilizados na quarat (16), a preço popular de R$ 1, na Bilheteria do TCA. O show terá transmissão pela TVE e Youtube (Canal TVEBahia), numa parceria com o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb).

Tradicionalmente o mês de novembro é marcado por amplas mobilizações pelo combate ao racismo, à intolerância religiosa e pela garantia dos direitos da população negra. Uma diversidade de organizações da sociedade civil e instituições realizam atividades na capital e no interior, cujo ponto alto é o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

No âmbito da Sepromi, o Novembro Negro será marcado por entregas, campanha institucional e parcerias que integram as agendas estratégicas da Década Internacional Afrodescendente na Bahia.

Serviço: Novembro Negro na Concha: Ilê Aiyê convida Luedji Luna e Margareth Menezes | quinta (17),,19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 1, á venda a partir desta quarta (16)