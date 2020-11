Novembro tem novos voos no Aeroporto de Salvador; saiba quais são

O Aeroporto de Salvador apresenta anunciou nesta sexta-feira (13) o início dos voos regulares para Goiânia, operados pela Gol Linhas Aéreas, quatro dias por semana. De acordo com a Vinci Airports, que opera o Salvador Bahia Airport, este é o 22º destino regular em operação no aeroporto. Também há novidades no voo para Maceió. A rota, antes operada pela VoePass em um avião ATR 72-600, será oferecida pela Gol em um Boeing-737, com capacidade superior a 100 pessoas.

Ainda de acordo com a Vinci, já em novembro, todos os dias os passageiros encontrarão opções de viagem pela Gol para as cidades de Recife, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Campinas e para o Rio de Janeiro (aeroportos de Santos Dumont e Galeão). Quem precisar viajar para a cidade de São Paulo poderá escolher entre três voos diários para o Aeroporto de Congonhas.

Neste mês, a Azul Linhas Aéreas também estreia operando uma rota para o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) 13 vezes por semana, a partir do dia 30. As três maiores companhias aéreas do país operarão, em média, duas frequências diárias de Salvador para o RJ-Santos Dumont. Além disso, Porto Seguro e Vitória da Conquista passam a ter voos diários pela Azul.

A VoePass também trouxe novidades para o penúltimo mês do ano: A companhia adicionou uma segunda frequência para Porto Seguro, que está em operação desde o dia 1º de novembro.

Veja a lista de novos voos para novembro: