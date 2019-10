Noventa toneladas de óleo foram retiradas até agora de 15 praias de Salvador e RMS

Sentada na areia e com uma peneira, a americana Catharine Friedlaender, 32 anos, fazia o que ela mesmo definiu como “trabalho de formiguinha”. “A natureza nos dá tanta coisa boa e agora ela precisa de ajuda”, disse ela, enquanto peneirava, separando a areia e as pequenas manchas de óleo na manhã deste sábado (19), na Praia da Pituba.

Ela fez parte de um grupo de voluntários que se reuniu às 9h, para realizar mutirões de limpeza em quatro praias de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, atingidas pelas manchas de óleo.

A americana Catharine Friedlaender usa uma peneira para separar o óleo da areia (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Nesta tarde, a Prefeitura de Salvador divulgou que, até o momento, 90 toneladas de material foram retiradas pela Limpurb em 15 praias. Mais de 400 agentes estão envolvidos na operação.

A designer Cândida Specht, 32, e o marido, Mateus Requião, 34, usaram luvas e pás improvisadas para recolherem os resíduos da Pituba. “Não é muito, mas estamos fazendo a nossa parte. O sol está muito forte e já estou com as costas doendo de ficar agachada recolhendo o óleo”, disse ela, por volta das 10h.

As ações aconteceram em pontos estratégicos - ou seja, nos locais mais afetados. Neste sábado, a limpeza foi na Praia da Pituba (perto da colônia de pescadores); na Pedra do Sal (Rua das 7 Casas, final da rua), em Itapuã; em Ipitanga (em frente ao Centro Panamericano de Judô); Corsário (estacionamento em frente ao Parque de Pituaçu); e Vilas do Atlântico (em frente ao Ebasuf).

Cerca de 400 agentes da Prefeitura de Salvador trabalham nas praias (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Já no Litoral Norte, que também foi bastante afetado, o mutirão aconteceu na Foz do Rio Pojuca (barracas de Itacimirim), onde haverá uma limpeza no manguezal, além das localidades de Barra Siribinha e Barra do Itariri.

O Guardiões do Litoral convoca toda a população para auxiliar no processo. Para participar da ação, basta comparecer aos locais indicados, mas é importante utilizar equipamentos de proteção, como sapatos fechados e luvas de PVC, por exemplo, além de protetor solar.

Agenda

A praia da Pedra do Sal, em Itapuã, será alvo de uma ação dos moradores nesse domingo (20), a partir das 8h, com saída do Farol de Itapuã. Um dos participantes, o educador ambiental e empreendedor consciente da região de Itapuã/Stella Maris, Thiago Siqueira, dá orientações para quem quer participar das ações voluntárias de limpeza.

“Foi montado um grupo no WhatsApp com participantes de diversas praias e temos recebido muitas mensagens de pessoas que querem colaborar com as ações. A gente sempre orienta que fiquem atentos às ações de mobilização que circulam nas redes sociais e que compareçam ao local com itens como carrinho de mão, pá e balde, e devidamente protegidos para que o óleo ou o vapor não entre em contato com a pele, nariz e olhos. É preciso ficar atento também ao movimento da maré, pois a limpeza só consegue ser realizada na maré baixa.”, afirma.

Siqueira ressalta ainda que tem considerado as ações de voluntariado bem interessantes, o que demonstra a consciência da sociedade civil sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e da vida das pessoas. Ele também aproveitou para comentar sobre o trabalho da Prefeitura no enfrentamento à situação.

“A Limpurb está fazendo um trabalho de muita qualidade e empenho. Passamos pelas praias e, em pouco tempo, as areias já estão limpas. A Prefeitura também tem ‘colado’ com a comunidade através da distribuição de kits para limpeza”, completa.

Neste fim de semana, 300 kits contendo botas, luvas, máscara e balde foram distribuídos pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) para os movimentos voluntários.