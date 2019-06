Novo advogado de Najila Trindade é baiano

A modelo baiana Najila Trindade já tem um novo advogado e ele é conterrâneo dela. Cosme Araújo Santos, de Ilhéus, será o quarto defensor diferente da modelo, que acusa o jogador Neymar de estupro na noite do dia 15 de maio, num hotel em Paris. Ele irá suceder José Edgard Bueno Filho, Yasmin Abdalla e, por último, Danilo Garcia de Andrade, que abandonaram a defesa de Najila.

Araújo Santos é conhecido do pai da modelo, de acordo com o Uol, que estaria achando 'desamparada' e indiciou o profissional. As partes já se acertaram, faltando apenas a procuração de Najila para que o advogado viaje para São Paulo, onde deve chegar na próxima segunda-feira (17). "Por enquanto só tenho conhecimento do que foi falado na mídia. Tenho que me inteirar do inquérito, ter acesso às provas e conversar com ela", declarou ao portal.

"Estão passando para o Brasil que ela é a criminosa, a vilã. Parece que ela que estuprou o Neymar, quando na verdade ela que é a vítima. Ninguém a conhece. Quem não separa do marido?", indagou Araújo Santos. De acordo com o site Giro Ipiaú, Najila nasceu em Dário Meira, a 460km de Salvador, e depois se mudou para Ibirataia, a 356km da capital. De lá foi para São Paulo. O pai e um irmão ainda vivem na Bahia.