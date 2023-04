Novo affair e reprovação da família: os motivos do término de Gustavo e Key Alves

Um dos casais mais idolatrados pelos fãs no BBB 23, Key Alves e Gustavo Benedeti - o 'GusKey' - chegou ao fim logo após o término do reality. Segundo o jornal Extra, o namoro começou a desandar logo após o Caubói ser eliminado do reality.

Ele revelou a ex-colegas de confinamento que não pretendia dar seguimento ao relacionamento. No reencontro, Paula chegou a comentar que acreditava no fim de GusKey.

"As coisas que ele comentou no jantar, eu falei assim: 'ele vai separar dela'", comentou Paula durante uma discussão na Casa do Reencontro.

Os dois também tinham a desaprovação de amigos e familiares do ex-BBB.

Outro motivo que fez Gustavo terminar foi uma ex-namorada. Ele tinha se reaproximado dela pouco antes do programa, mas não prometeu fidelidade antes de entrar na casa.

Ainda segundo o Extra, a ex citada é a dentista Ana Paula Heiss. Os dois tiveram um relacionamento por três anos, terminaram, mas reataram pouco antes do programa. Quando foi eliminado do reality, Gustavo voltou a seguir Ana Paula, que também é seguida por todos os familiares do ex-BBB no Instagram. Depois de alguns dias, a dentista e Caubói trocaram unfollow.

Além da ex, há mais uma mulher envolvida na história: a estudante de Medicina Amanda Santos. Ela faz faculdade em Belo Horizonte, mas é natural de Primavera do Leste, cidade natal do brother. Logo que saiu da casa, ele voltou para o Mato Grosso do Sul e, desde então, estaria num affair com a estudante.