Novo affair: Tierry surge em foto ao lado de modelo soteropolitana

'Rita' ficou para trás e Tierry está namorando novamente. A eleita da vez é a modelo soteropolitana Mikaely Amorim. Segundo o Extra, o romance começou no início de abril, mas foi assumido publicamente nesta quinta-feira (27) após postagem da morena nas redes sociais.

Apesar de nascida em Salvador, Mikaely já foi Miss Euclides da Cunha. Sucesso nas redes sociais, ela coleciona 126 mil seguidores e participou das gravações do clime do último hit do cantor - também baiano - 'Lá Ele'.

Tierry e sua amada foram vistos recentemente jantando juntos em um restaurante grã-fino de São Paulo. Ela também acompanhou o cantor na gravação do DVD dele, há duas semanas, em Salvador.

Antes de Mikaely, Tierry teve relacionamentos com a ex-BBB Gabi Martins e viveu um breve affair com a bailarina Carla Bruno, que foi seu par na "Dança dos famosos", no ano passado.