Novo álbum de Pabllo Vittar ganha data de lançamento

"Noitada", o mais novo álbum da cantora Pabllo Vittar, acaba de ganhar data de lançamento. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (30), o projeto chega às plataformas digitais no próximo dia 8 de fevereiro.



Quinto álbum da carreira de Pabllo Vittar, "Noitada" conta com 11 faixas e participações especiais de artistas como Anitta, MC Carol, O Kannalha, Gloria Groove e mais.

Dentre as músicas já lançadas, estão "DESCONTROLADA" e "AMEIANOITE", que já somam mais de 40 milhões de streams nas plataformas.