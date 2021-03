Novo álbum solo de Pedro Pondé, 'Simples Assim' será lançado na sexta (12)

Um álbum solar, livre de amarras e rótulos, mas que reflete bem a nova fase do cantor, compositor e ator Pedro Pondé. Gerado antes da pandemia e produzido durante ela (com todos os devidos cuidados), “Simples Assim” traz um sopro de vida ao invocar lembranças de dias melhores e, também, um convite para perceber a riqueza das coisas simples. É um disco romântico, de amor, um abraço no meio da guerra.

O trabalho chega a todas as plataformas digitais nessa sexta-feira (12), com lançamento pelo Selo Digital Ruffo.

“É sobre estar com aquela pessoa que torna qualquer momento bom, mesmo os que não seriam. É sobre seu lugar preferido, sobre contato, libido, desejo. É sobre respeitar a vontade de um amor que decidiu ir embora, sobre querer se sentir em paz. É sobre querer ser feliz percebendo o outro, fazendo o outro feliz”, define Pondé.

Produzido por André T, em parceria com o próprio Pedro, e financiado pelos fãs a partir de uma campanha de crowdfunding, o álbum é o sétimo da carreira de mais de 20 anos do baiano, agora solo, mas que fez sucesso à frente das bandas Scambo e O Círculo.

Antes do lançamento geral, os fãs que colaboraram com o financiamento participam da primeira audição do álbum no dia 3 de março. A agenda de divulgação fecha com uma live/show, prevista para abril.

Ao todo são 11 faixas autorais e em parcerias de uma leva fértil de composições recentes e plurais em ritmos e temas.

“Simples Assim” bebe do reggae em sua raiz, mas transita pelo samba rock, cumbia, lambada, samba reggae, arrocha frevo e xote. “Sempre quis fazer um trabalho que representasse melhor minha identidade, e eu sou latino, brasileiro, baiano, amo ser e quero que meu trabalho reflita cada vez mais isso, essa pluralidade. Isso sem esquecer o reggae, que além de combinar perfeitamente com nossos ritmos é uma excelente conexão com o resto do mundo. Quero ir longe, mas mostrando de onde sou”, resume.

