Novo 'Animais fantásticos' é arrastado e tem trama descartável

Poderia ter sido uma oportunidade massa contar como Dumbledore se apaixonou por Grindelwald na juventude. Amor tão intenso a ponto dos dois terem feito um pacto de sangue e do futuro diretor de Hogwarts ter concordado com a visão nazista do parceiro, de que bruxos, seres superiores, devem dominar os não bruxos.

A informação não está nos sete livros da série Harry Potter. O fato de Dumbledore ser gay e de ter vivido um romance com o bruxo do mal só veio à tona em 2007, quando, na turnê americana de lançamento de Relíquias da Morte (o livro), J.K. Rowling foi questionada se o mentor de Potter já havia se apaixonado. "Ele ficou cego por amor", disse a autora, e que por causa da decepção teria decidido se tornar celibatário.

Dito isso, chega a ser irritante o subtítulo do terceiro filme da série Animais Fantásticos ser Os Segredos de Dumbledore. Que segredos são esses? O fato de dizer em apenas duas frases numa trama descartável que se aproximou por amor de Grindelwald ou que estava muito apaixonado por ele quando aceitou fazer um feitiço que impede o confronto direto entre os dois? As falas juntas, que não chegam a dez segundos, foram censuradas na China.

Rowling, responsável pelo roteiro junto com Steve Kloves, podia (com seriedade, claro) tentar aliviar a imagem negativa que adquiriu junto à comunidade LGBTQIA+. Ela andou usando as redes sociais para afirmar que mulheres trans ainda são homens e que tem medo das políticas que favorecem os direitos de mulheres trans ajudarem homens a se fingirem de mulheres para abusar de mulheres cis em banheiros públicos.

A bruxa Vicência Santos de Maria Fernanda Cândido fala pouquíssimo no terceiro filme derivado de Harry Potter (divulgação)

Mas, o material que ela entregou ao diretor David Yates (que encerrou a saga de Potter no cinema com maestria) não tem conserto. Apesar da pirotecnia espetacular dos efeitos especiais e do esforço de Jude Law e Mads Mikkelsen pelos seus personagens (respectivamente, Alvo Dumbledore e Gellert Grindelwald), a trama roda, roda, e não responde a questões básicas - e nem é só por falta de liga entre os bruxos. O primeiro longa dessa nova saga era didático, mas, pelo menos, tinha a vantagem de apresentar uma perspectiva ligeiramente diferente.

Até a expectativa dos brasileiros com a participação de Maria Fernanda Cândido na pele da bruxa Vicência Santos, candidata a líder do mundo mágico, é frustrante. Não fosse pela aparência deslumbrante da atriz, a gente não ia reparar nas poucas falas dela. Uma outra coisinha, porém, precisa ser dita de positivo sobre Os Segredos de Dumbledore, além dos efeitos especiais: a performance ainda hilária de Dan Folgler como o padeiro Jacob Kowalski. É dele que vem o ligeiro alívio no meio de tanta chatice.

A história mostra a manipulação de Grindelwald para assumir o controle do universo bruxo e, a partir daí, liderar uma guerra para subjugar os ‘trouxas’. Do outro lado, Dumbledore, que ainda não pode enfrentar diretamente o antigo amante, precisa do magizoologista News Scamander (Eddie Redmayne, estranho como sempre) e de seus amigos para deter a ameaça. Arremedo do embate original (de Lord Voldermort contra Harry Potter), essa luta do bem contra o mal soa arrastada, superficial e sem os valores naturalmente defendidos nesse tipo de querela.

