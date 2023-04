Novo batedor? Zeca se apresenta e abre artilharia do Vitória na Série B

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vitória, Zeca ganhou a braçadeira de capitão na primeira rodada da Série B do Brasileiro e mostrou que pode assumir também um outro posto, o de cobrador de faltas. Aos 19 minutos da etapa inicial, o lateral direito não economizou na força, venceu a barreira e estufou a rede do Barradão. Abriu assim a artilharia rubro-negra na competição e o placar do triunfo por 3x0 contra a Ponte Preta, na noite de domingo (16).

Foi apenas o segundo gol de falta direta anotado pelo Vitória na temporada. O primeiro foi assinado por Diego Torres, no dia 2 de fevereiro, no triunfo por 2x0 contra o Jacobinense, na 6ª rodada do Campeonato Baiano. Titular na ocasião, o meia acertou o ângulo esquerdo ao fazer a cobrança na entrada da área.

Na rodada seguinte do estadual, Diego Torres também contribuiu para um gol rubro-negro, o único comemorado na temporada em consequência de uma cobrança de falta. Ele levantou na área e Léo Gamalho usou a cabeça para estufar a rede no triunfo por 2x1 contra o Atlético de Alagoinhas.

Principal cobrador de faltas do Vitória no primeiro trimestre, Diego Torres perdeu espaço no time. O argentino ficou no banco de reservas na estreia da Série B, mas não foi aproveitado. A tendência é que o capitão Zeca e o meia Giovanni Augusto, contratado para ser o camisa 10 rubro-negro na competição, assumam esse papel.

Zeca é um dos jogadores mais regulares do elenco do Vitória na temporada. Desde que chegou à Toca, em janeiro deste ano, o lateral de 28 anos foi titular em todas as partidas disputadas pelo time principal rubro-negro. Foram 15 jogos e dois gols marcados.

Zeca e todo o elenco do Vitória se reapresentam na tarde desta segunda-feira (17), na Toca do Leão, quando iniciam os preparativos para o próximo desafio da Série B. O Leão volta a campo no domingo (23), às 18h, quando disputa o primeiro jogo como visitante, contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

A vitória contra a Ponte Preta colocou o rubro-negro na vice-liderança da competição, com três pontos, atrás apenas do Guarani, que leva a melhor no número de gols marcados (4 contra 3).