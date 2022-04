Novo Batman já está disponível no catálogo da HBO Max

Boa notícia para os fãs do Cavaleiro das Trevas: o novo Batman, filme de Matt Reeves, já está disponível no catálogo do HBO Max. Assim como já havia sido anunciado pelo serviço, o filme chegou ao streaming na madrugada desta segunda-feira (18) e pode ser assistido sem qualquer custo adicional.

Vale lembrar que, diferente das produções da Warner que chegam 45 dias após estrear nas telonas, Batman entra na plataforma apenas 39 dias após ser lançado nos cinemas brasileiros.

O bacana é que a plataforma fez uma esteira especial para saudar o Cavaleiro das Trevas, com todos os filmes e animações disponíveis no catálogo da HBO Max para quem quiser traçar um panorama das várias vidas do Morcego.

Sucesso de bilheteria

O filme estrelado por Robert Pattinson interpretando o Morcego foi um grande sucesso entre o público e a crítica. No Rotten Tomatoes, o longa está com 85% de aprovação de especialistas e 87% da audiência geral. Já em bilheteria, The Batman arrecadou US$ 751.1 milhões mundialmente, conquistando o posto de maior bilheteria do ano, até agora.

O retorno positivo fez a Warner Bros. apostar em novos projetos envolvendo o universo de Gotham. Entre eles está o spin-off focado no a e uma série mostrando a ascensão do vilão Pinguim (Colin Farrell).

Veja o trailer de Batman: