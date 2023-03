Novo capitão da França, Mbappé confirma 'decepção' de Griezmann

Escolhido pelo técnico Didier Deschamps para ser o novo capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé revelou que a situação decepcionou seu companheiro Antoine Griezmann, nomeado "vice-capitão". O atacante do Atlético de Madrid esperava herdar a faixa que foi vestida pelo goleiro Hugo Lloris ao longo dos últimos dez anos. Lloris se aposentou da seleção após o vice-campeonato da Copa do Catar, assim como o zagueiro Raphael Varane, que era o segundo na hierarquia.

"Falei com ele, estava decepcionado", disse Mbappé sobre Griezmann, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. "Honestamente, é compreensível. No lugar dele, eu teria a mesma reação. Ele tem 32 anos e joga pela seleção há 13 anos, tem sido o jogador mais importante da era Deschamps".

Griezmann passou pelas categorias de base da seleção e tem três participações em Copas do Mundo no currículo, a primeira em 2014 Protagonista do título mundial de 2018, ao lado de Mbappé, o atacante colchonero sempre foi visto como peça importante da seleção francesa. Versátil, adaptou-se às necessidades do time durante a Copa do Catar e brilhou jogando no meio de campo.

"Disse a ele que não sou seu superior hierárquico", continuou Mbappé. "Ele tem uma experiência que eu não tenho. Quando cheguei ao centro de formação ele já estava na seleção principal Além disso, todos os admiram, seria uma pena não aproveitar sua experiência. Vamos dar as mãos para que a seleção volte a reinar na Europa e no Mundo. Quando ele tiver algo para dizer, me sentarei e ouvirei".

Mbappé já teve a experiência de ser capitão vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, pois é o segundo na hierarquia do treinador Christophe Galtier. O dono da braçadeira no clube francês é o zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira.

Em seu primeiro jogo desde a derrota para a Argentina na final da Copa do Catar, a França enfrenta a Holanda às 16h45 (de Brasília) desta sexta-feira (24), pela primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa. Na próxima segunda (27), encara a Irlanda.