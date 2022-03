Novo casal? Bruninho comenta foto de Rosamaria, e fãs shippam

Um novo casal do vôlei brasileiro se formou? Ao menos, é isso que os fãs estão especulando, após o levantador Bruninho comentar - com direito a uma 'cantada' - em uma foto da oposta Rosamaria Montibeller no Instagram.

Musa da torcida brasileira na Olimpíada de Tóquio, a jogadora publicou uma imagem em que aparece de biquíni, dentro de uma piscina termal. Logo depois, o colega de profissão escreveu: "Parabéns ao fotógrafo", junto com uma série de emojis.

Foi o suficiente para que os internautas passassem a torcer pelo casal e começassem a shipar o romance. O que aumenta ainda mais a torcida é que ambos moram na Itália, onde defendem times do país.

"Shippo com força!", escreveu uma internauta. "Gente, que casal é esse?", perguntou outra. "Pelo amor de Deus, Bruninho, faz esse casal acontecer", pediu uma terceira.

Bruninho e Rosamaria se conhecem desde a adolescência, e a atleta já mostrou foto dos dois juntos em 2004.