Novo caso de covid faz Vieira suspender aulas do 7º ano

O filme se repetiu: uma outra aluna do Colégio Antônio Vieira (CAV) testou positivo para coronavírus. É o quarto caso registrado no Ensino Fundamental I do colégio nas últimas duas semanas. Desta vez, foi uma criança do 7º ano. Seguindo o protocolo, o Vieira suspendeu as aulas presenciais do grupo por 14 dias.

A contagem vale a partir da terça-feira da semana passada (11), último dia em que a aluna esteve presencialmente no colégio. O primeiro horizonte de retorno presencial é previsto para o dia 25 de maio, segundo comunicado do Colégio aos pais, mães e responsáveis.

O comunicado afirma que as turmas do 7º ano vespertino também seguirão com aulas remotas até a próxima sexta (21), retornando ao presencial na segunda-feira (24) para que os professores que tiveram contato com a garota infectada possam realizar o exame para Covid-19.

Antes desse caso, uma garota do 5º ano e outra do 8º ano testaram positivo para coronavírus no colégio. Também houve o caso de um professor, que leciona no 8º ano, testando positivo para a doença. Por fim, um caso no 2º ano fundamental.

Outros casos

Outros colégios particulares de Salvador enfrentaram ou enfrentam dificuldades no retorno ao modelo presencial por causa do coronavírus. A Pan American School of Bahia suspendeu as aulas presenciais da turma 'year 5C', equivalente ao 5º ano do ensino fundamental, após um professor testar positivo para covid-19 no último dia 4 de maio.

No colégio Salesiano de Nazaré, a situação foi um pouco diferente: o retorno do ensino infantil à modalidade semipresencial, que estava programado para essa segunda-feira (17), foi suspenso após uma professora testar positivo para covid-19.

De acordo com o colégio, a funcionária teve contato com um familiar que estava infectado. Após realizar o teste, a educadora também testou positivo.