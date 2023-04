Novo centro de diagnósticos em São Marcos é inaugurado em Salvador

O Centro de Diagnóstico (CDG) do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA) ganhou um novo espaço no bairro de São Marcos, em Salvador. A unidade foi inaugurada nesta quinta-feira (13), e tem capacidade para 40 mil atendimentos mensais.

O posto é vinculado ao SUS e pode realizar 180 atendimentos por dia, abrangendo moradores dos bairros de Pau da Lima, Canabrava, São Marcos e adjacências, além de atender pessoas de outros bairros.

O prefeito da capital, Bruno Reis, recordou que a parceria vai conseguir melhorar as demandas altas da cidade, garantindo atendimento especializado e de qualidade aos soteropolitanos.

"Durante a pandemia, identificamos a necessidade de implantar uma unidade para realizar exames nesta comunidade e encontramos no GACC um parceiro ideal. É importante formar parcerias com entidades que atuem com seriedade, que possuam expertise, que possam oferecer um serviço de qualidade. Com isso, ampliamos a capacidade de atendimento, e temos a meta de alcançar 52 mil pessoas mensalmente", disse.

Ainda na coletiva de entrega da unidade de saúde, o gestor comentou que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está avaliando se outras regiões da capital vão poder receber outras unidades do CDG, para conseguir, assim, descentralizar ainda mais o serviço.

O presidente do GACC, Roberto Sá Menezes, destaca o trabalho conjunto entre poder público e a instituição. "Auxiliar nas demandas públicas de diagnóstico e de apoio aos serviços municipais de saúde é uma grande honra para o GACC. Então, nos preparamos para a tarefa, aceitando esse desafio de atuar com análises clínicas em um âmbito mais amplo, até que percebemos a necessidade de ampliar o espaço para melhor atender às pessoas da comunidade, com conforto e melhores acomodações", comenta.

Fundado em 2006, o CDG reúne quatro especialidades: Imunogenética e Transplantes, Diagnóstico de Doenças Infecciosas, Imunofenotipagem e Análises Clínicas. É atualmente o laboratório com a maior experiência em biologia molecular da Bahia, contribuindo para o avanço da área de saúde do Estado, realizando exames de alta complexidade.

