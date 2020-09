Novo clipe de Ivete Sangalo foi dirigido por ela mesma e gravado na Praia do Forte

Após anunciar neste domingo (27) que vai lançar uma nova música, batizada de Dura na Queda, a cantora baiana Ivete Sangalo revelou que a gravação do clipe da canção foi feita na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, local onde a artista tem uma casa.

A música estará disponível nas plataformas digitais nesta sexta-feira (2). "Uma canção linda que vai embalar muitos corações", disse ela. A cantora contou ainda que ela mesma dirigiu o clipe da faixa. "Eu decidi dirigir porque eu fiz uma equipe bem pequenininha mesmo. Então, usamos tudo que poderia nos ajudar no clipe. Foi feito aqui por nós. Gente que sabe fazer! Tô feliz com o resultado", disse na noite desta segunda-feira (28).

Ivete aproveitou para compartilhar alguns detalhes com os fãs no Twitter. Foi lá que revelou que o clipe foi gravado na Praia do Forte. "Eu confesso que desde o momento que ouvi, fiquei muito amarradona", acrescentou. "Sabe aquelas músicas que fazem a gente lembrar de momentos especiais? Pois estamos falando disso", completou

Esse não é o primeiro clipe de Ivete na Praia do Forte. O vídeo da música "O Mundo Vai", eleita a música do Carnaval 2020 também foi feita lá. Esse clipe traz Ivete e figurantes em clima de Carnaval de rua, com elementos presentes nos populares blocos de rua, presentes em carnavais Brasil afora, como fantasias, confetes, purpurina e muito mais.]

Radamés Venâncio, Ivete Sangalo e Camila Nunes na gravação do clipe O Mundo Vai (Rafa Mattei/ Divulgação)