Novo complexo esportivo de Salvador, Arena Parque Santiago terá campos de futebol, quadras de areia e box de crossfit

Com o objetivo de reunir esporte, lazer e gastronomia em um mesmo empreendimento, a Arena Parque Santiago será inaugurada em Salvador no dia 1º de novembro, com objetivo de se tornar um dos principais destinos para o público que busca praticar esporte. Em uma área de 30 mil m², o local fica no terreno do estádio de mesmo nome pertencente ao Galícia, em Brotas, e ofertará equipamentos de futebol, beach tennis, futevôlei, tênis e crossfit.

Os praticantes de futebol terão à disposição um campo oficial, reversível para quatro campos de fut7, além de dois outros campos de fut7. O local ainda tem vestiários e placar eletrônico.

Para os adeptos de outros esportes, haverá seis quadras de areia, para beach tennis e futevôlei, duas de tênis e um box para treinos de crossfit. O empreendimento é privado, cabendo ao usuário o custo da locação ou matrícula.

Além da parte esportiva, o complexo oferecerá ao visitante um setor voltado à gastronomia, com o Bar da Bola e o Restaurante&BAR, ambos assinados pelo Baby Beef e Seven Café.

"A gente quis investir para tornar viável uma arena que fosse multiuso, capaz de abrigar várias e diferentes modalidades esportivas, nos permitindo alugar espaços para todos os tipos de eventos, jogos, treinos e campeonatos, tendo o futebol como nosso carro-chefe. Esperamos ter uma grande procura com locação, até mesmo em função de uma demanda reprimida, principalmente nos horários nobres da noite. E como o futebol movimenta muita gente, caprichamos nas dimensões dos nossos bares e restaurantes”, explica Emílio Queiroz, um dos investidores do empreendimento.

Já Rodrigo Cilento, um dos sócios da Arena e da VPR, construtora responsável, avaliou como positivo o impacto na geração de empregos na região do Parque Bela Vista - o espaço fica na Av. Santiago de Compostela, s/n. "Geramos mais de 250 empregos diretos e 400 indiretos, durante um ano e meio de construção. Um desafio muito grande, que estamos concluindo com chave de ouro, com a certeza de que a nossa arena vai impactar Salvador e nos orgulhar pro resto da vida”, afirmou.

O projeto da Arena ainda inclui outros produtos, serviços e lojistas, como a clínica de fisioterapia e ortopedia Instituto Pró-Saúde (IPS), Barbearia Esporte Clube, as lojas Leo Suplementos e a Casa Esportiva, além de cinco espaços gourmet equipados e uma área coberta, que poderão ser alugados para a realização de eventos.

"Nossa arena foi planejada para agregar o maior mix de serviços possíveis aos nossos clientes e todos os negócios têm uma sinergia muito grande. Absorvemos inquilinos nos segmentos de crossfit; fisioterapia e ortopedia; barbearia; lojas e produtos esportivos, buscando empresas que agregassem ainda mais valor ao sucesso do nosso empreendimento e parceiros”, completa Sacha Mamede, também sócio da Arena Parque Santiago.