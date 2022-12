Novo complexo viário entre a Garibaldi e Vasco da Gama levará o nome do Rei Pelé

A Prefeitura de Salvador preparou uma homenagem a Pelé, falecido na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Em coletiva realizada nesta sexta (30), o prefeito Bruno Reis anunciou que o novo complexo viário no cruzamento entre as avenidas Garibaldi e Vasco da Gama levará o nome do Rei do Futebol.

"Nós perdemos o maior craque do futebol mundial, o nosso Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé. E a Prefeitura vai prestar homenagem a Pelé", declarou.

A inauguração da obra será realizada no próximo dia 10 de janeiro. "Vamos prestar essa linda homenagem ao Pelé já no início de janeiro que nos deixou memórias, recordações, emoções e principalmente títulos que fazem com que o Brasil seja a única seleção pentacampeã do mundo", concluiu.