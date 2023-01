Novo contratado do Vitória, Zeca passa por exames na Toca do Leão

O lateral direito Zeca começou a treinar na Toca do Leão nesta segunda-feira (9). A atividade foi leve e se resumiu apenas a corridas em volta dos campos do centro de treinamento. Antes, ele realizou exames médicos e testes físicos.

O jogador de 28 anos chegou a Salvador no sábado e acompanhou de perto a classificação do Vitória à fase de grupos da Copa do Nordeste. No domingo (8), ele foi ao Barradão e viu o rubro-negro vencer o Jacuipense por 1x0 com gol de Santiago Tréllez.

Zeca é o 10º reforço do Vitória para a temporada, o segundo para a lateral direita. No clube desde o começo da pré-temporada, Railan vestiu a camisa de titular e se destacou nos jogos da pré-Copa do Nordeste. Foi dele o passe para o gol de Rodrigo Andrade no triunfo por 2x1 contra o Cordino-MA, no primeiro duelo do regional.

Além de Zeca e Railan, o Vitória também contratou o lateral esquerdo João Lucas, os zagueiros Camutanga e Dankler, os meias Diego Torres e Gegê, e os atacantes Osvaldo, Nicolás Dibble e Léo Gamalho.

Ambidestro, Zeca pode reforçar as duas laterais. Ele começou sua carreira no Santos e se destacou na equipe paulista de 2014 a 2017. Nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o jogador conquistou a medalha de ouro, sendo titular durante toda a campanha.

O último clube do lateral foi o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, em 2022. No time americano, fez 21 jogos, sendo 13 como titular, e contribuiu com uma assistência.