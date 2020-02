Novo coronavírus: 28 casos suspeitos foram descartados no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou neste sábado (8) as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, oito casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para investigação do CoV-2019. Não há nenhum caso confirmado no Brasil. O boletim foi divulgado pelo site do Ministério da Saúde.

As ocorrências suspeitas estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes estados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (2), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3). O ministério também já descartou 28 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus.

Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.