Novo destino? Venda do United pode levar Neymar à Premier League

A passagem de Neymar pelo Paris Saint-Germain pode estar perto do fim. O brasileiro tem contrato até 2027, mas a imprensa francesa garante que o desejo do clube é negociá-lo na próxima janela de transferências, em julho. Em meio à indefinição sobre seu futuro, o atacante vê um novo destino como possibilidade: a Premier League.

Presidente do Banco do Catar (QIB, na sigla em inglês), o sheik catari Jassim Bin Hamad Al Thani melhorou sua oferta para comprar o Manchester United, segundo a agência de notícias AFP. Caso a negociação se concretize, um dos desejos dele seria de justamente, levar o brasileiro para o clube britânico.

O contrato de Neymar com o PSG prevê uma multa rescisória de 250 milhões de euros. Mas Al Thani faz parte da família real do Catar - que, por sua vez controla o PSG. Assim, esse valor poderia ser negociado sem grandes problemas.

O sheik, porém, não é o único interessado no United. Ele trava uma disputa com o bilionário britânico Jim Ratcliffe, dono do grupo petroquímico Ineos.

Proprietária do clube há 18 anos, a família americana Glazer estaria mais inclinada a aceitar a proposta de Ratcliffe, que é o homem mais rico da Grã-Bretanha. A oferta dele permitia que Avram e Joel Glazer continuassem envolvidos na gestão do clube - algo, porém, que é muito impopular entre os torcedores dos Diabos Vermelhos.

Já Al Thani quer a compra de 100% do United, com um fundo separado para reformar e modernizar o estádio Old Trafford, além de fazer contratações de peso para o elenco. Além disso, o banqueiro prometeu zerar toda a dívida acumulada do clube - que, segundo a mídia, varia de 700 milhões de euros (3,7 bilhões de reais) a 1 bilhão de euros (5,37 bilhões de reais).