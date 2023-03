Novo diretor do Vitória define número de contratações necessárias para a Série B

O novo diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, já tem ideia do número de contratações que enxerga como necessárias para reformular o elenco de 32 jogadores a contento para a Série B.

“A gente acredita que entre oito a dez atletas, possibilidade para menos ou mais. É difícil citar exatamente o número, porque tem muito a ver com disponibilidade do mercado e o que o mercado tem para nos oferecer. Dez dispensas e dez novos contratados podem, dependendo do que o mercado pode oferecer, diante do que a gente tem”, afirmou Ítalo durante sua apresentação oficial, na terça-feira (14). Ele fez a ressalva de que "precisa ter responsabilidade com a parte financeira do clube, com os contratos assinados".

>>Novo diretor do Vitória sobre reformulação para a Série B: 'Maior desafio da minha carreira'<<

Sem citar nomes de possíveis reforços, Ítalo afirmou que eles já estão sendo discutidos com a diretoria e a comissão técnica. “Evidentemente que tem uma lista. A partir de hoje a gente precisa passar a definir e efetivar. A gente sabe que existem bons atletas que são bons para outros clubes, mas que não têm a característica, o perfil que a cultura do clube espera. A partir de hoje a gente vai sentir, se reunir e tentar otimizar isso”, explicou.

O dirigente definiu o perfil de atleta desejado. “O que a gente precisa é de jogadores prontos, de saúde, com força, intensidade, com dinâmica. O elenco que foi montado foi com expectativa de conquistar. Não é fácil, não deu certo, e a gente vai buscar essa reformulação. Acabou a margem de erro. Agora é acertar ou acertar”.