Novo diretor do Vitória terá missão de reformular elenco; veja o que ele vai encontrar na Toca

Novo diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues chega a Salvador na terça-feira (14), quando será apresentado ao grupo rubro-negro na Toca do Leão. O profissional vai assumir o posto antes ocupado por Edgard Montemor, demitido no último dia 1º. A principal missão dele será reformular o elenco para a disputa da Série B do Brasileiro.

O acesso à elite do futebol nacional é o principal e único objetivo que resta na temporada, já que o Vitória foi eliminado precocemente das outras três competições que disputou no ano. O Leão caiu na primeira fase do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

No estadual, o time ficou fora das semifinais pelo quinto ano consecutivo. O rubro-negro ainda disputa a competição regional, mas entrará em campo contra o Campinense, no dia 22, às 21h30, no estádio Amigão, em Campina Grande, apenas para cumprir tabela, já que foi eliminado com três rodadas de antecedência para o fim da fase de grupos. Na Copa do Brasil, o baque foi ainda maior. O Vitória caiu diante do Nova Iguaçu no jogo único de estreia ao perder por 2x0.

Ítalo Rodrigues chega à Toca do Leão nesse cenário de crise e terá que colocar ainda mais o dedo na ferida. Caberá a ele dispensar atletas e trazer novos reforços. Atualmente, o elenco profissional do Vitória conta com 32 jogadores. Destes, nove vieram da base: os goleiros Lucas Arcanjo e Yuri, os zagueiros Marco Antônio e John, os volantes Jobert e Charlys, os meias Eduardo e Ruan Nascimento, e o centroavante Wanderson.

O zagueiro Dankler e o volante Léo Gomes também foram formados pelo rubro-negro, mas não foram incluídos no número porque já rodaram por outros clubes antes de voltarem a vestir vermelho e preto.

Quatro jogadores destaques da campanha de acesso à Série B no ano que teriam os contratos encerrados renovaram com o clube, mas apenas um deles, Léo Gomes, se firmou de verdade entre os titulares nesse começo de temporada. O goleiro Dalton perdeu espaço para Lucas Arcanjo. Rafinha sofreu com lesões e ainda não mostrou o faro de gol do antes. Santiago Tréllez vem alternando a titularidade com Léo Gamalho.

Dos 32 jogadores do elenco, 14 foram contratados nesta temporada, mas alguns decepcionaram, casos do lateral João Lucas, do zagueiro Dankler e do volante Pedro Bicalho, que podem pintar na lista de dispensa. O lateral Zeca, os meias Gegê e Thiago Lopes, bem como o atacante Osvaldo estão entre os que produziram mais. O goleiro Thiago Rodrigues chegou esse mês e ainda não jogou.

A Série B do Brasileiro começa no dia 14 de abril e o Vitória tem a Ponte Preta como primeiro adversário e a diretoria rubro-negra já identificou que, nesse primeiro momento, só não precisará contratar para a posição de goleiro e lateral direito. A intertemporada forçada do Leão será iniciada na tarde desta segunda-feira, na Toca do Leão, sob o comando do técnico Léo Condé.

Confira lista de jogadores que compõem atualmente o elenco do Vitória:



Goleiros (4)

Lucas Arcanjo

Dalton

Thiago Rodrigues

Yuri

Laterais (5)

Zeca

Railan

João Lucas

Guilherme Lazaroni

Vicente

Zagueiros (5)

Camutanga

Dankler

João Victor

Marco Antônio

John

Volantes (5)

Léo Gomes

Rodrigo Andrade

Pedro Bicalho

Jobert

Charlys

Meias (6)

Diego Torres

Gegê

Eduardo

Dionísio

Ruan Nascimento

Thiago Lopes

Atacantes (7)

Osvaldo

Rafinha

Nicolás Dibble

Wellington Nem

Wanderson

Santiago Tréllez

Léo Gamalho