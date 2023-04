Novo equipamento de infravermelho auxilia DPT a identificar drogas sintéticas

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia recebeu um novo equipamento Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) para identificação de substâncias químicas. A nova aquisição conta com uma biblioteca de mais de 30 mil substâncias e vai auxiliar na identificação das drogas sintéticas.

"Essa era uma demanda antiga, os métodos de análises exigem a utilização de duas técnicas analíticas com princípios físico-químicos diferentes para confirmação dos resultados, e nós só tínhamos uma", afirmou a perita criminal Celinalva Oliveira, Coordenadora de Análise Instrumental do Laboratório Central de Polícia Técnica, ao explicar que antes, esta validação era realizada em laboratórios de outras instituições parceiras.

O equipamento, além de não destruir as amostras, realiza uma análise em 30 segundos, garantindo maior rapidez nos resultados. Foi adquirido em 2022, com investimentos de 370 mil reais, do Fundo Estadual da Segurança Pública, e agora, depois de instalado, ocorre a capacitação da equipe.