Novo espaço para feirantes é inaugurado no Lobato

Uma área totalmente requalificada foi inaugurada nesta segunda-feira (26) para vendedores do comércio informal do Lobato, no Subúrbio Ferroviários. A Feirinha do Lobato fica em frente à Escola Municipal Professora Eufrosina Miranda e tem 30 barracas para comercialização de produtos de hortifrúti. O prefeito Bruno Reis e atitular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, estiveram lá para uma cerimônia simbólica de entrega.

A feirinha traz mais higiene e segurança para os moradores da região que vão comprar frutas e verduras. A estrutura traz uma cobertura isotérmica, tecnologia que diminui os efeitos do calor em dias de sol, promovendo maior bem-estar, além de proteger contra a chuva.

O investimento total foi de R$ 1,5 milhão. Foram feitos serviços de drenagem, extinguindo um córrego que existia no entorno, e pavimentação nos passeios. Também foi incluído piso intertravado, que tem melhor durabilidade e acessibilidade, e paisagismo com a implantação de um canteiro.

“Há pouco mais de um ano a realidade deste local era outra. Havia um esgoto que, quando chovia, transbordava. Fizemos toda a urbanização do canal na Rua Aracati, após desenvolvermos o projeto. Resolvemos definitivamente esse problema, trazendo mais qualidade de vida para todo mundo que mora aqui e, em especial, às pessoas que trabalham neste lugar”, diz Bruno Reis.

O prefeito falou de iniciativas para melhorar a vida dos trabalhadores, citando a criação do CredSalvador, programa municipal de microcrédito. “O projeto está na Câmara de Vereadores e deve ser apreciado esta semana. Estaremos colocando R$10 milhões para empréstimo. Os trabalhadores poderão obter entre R$500 e R$25 mil com juros praticamente zero para investir no próprio negócio e incrementar a renda”, disse.