Novo exame de Jorge Jesus para coronavírus dá resultado negativo

Jorge Jesus e o elenco do Flamengo podem respirar aliviados. Após obter um 'fraco positivo ou inconclusivo' na primeira vez em que foi testado para o novo coronavírus, o técnico repetiu o exame - e, desta vez, recebeu resultado negativo. A informação foi divulgada pelo clube na noite desta quarta-feira (18).

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-Negra ao Mister nos últimos dias", disse, em nota, o time. Com o 'negativo', ninguém mais da equipe precisará refazer o teste.

O primeiro resultado de Jorge Jesus foi divulgado na última segunda-feira (16), horas depois do treinador perder um amigo, em Portugal, vítima do Covid-19. Com o "positivo fraco ou inconclusivo" em mãos, o técnico fez uma contraprova, que apresentou "resultado inconclusivo". Assim, o 'Mister' recebeu a recomendação do laboratório para realizar mais uma vez o exame.

"Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade", afirmou o treinador do Flamengo, em vídeo postado em suas redes sociais.

Na terça-feira (17), Jorge Jesus fez nova coleta de materiais. Durante este tempo, ele ficou de quarentena em seu apartamento, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao longo de todos esses dias, o técnico não apresentou sintomas do coronavírus.

Vice-presidente de Embaixadas e Consulados do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos foi o único do clube que testou positivo para o coronavírus. Ele está em Brasília, onde passa por tratamento, e já apresentou evolução.