Novo Fenômeno? Ronaldo se vê em Mbappé: 'Mesmas características'

O francês Kylian Mbappé já foi comparado muitas vezes a Ronaldo Fenômeno, principalmente pelas semelhanças no estilo de jogo entre os dois. Em entrevista para a DAZN, dentro da série documental El Presidente, o pentacampeão da Copa do Mundo comentou sobre o tema. E não é que ele 'se vê' no jogador do Paris Saint-Germain?

"Sim, tem as mesmas características que eu. Tem ótima qualidade, com uma técnica notável que executa a alta velocidade. E, embora seja muito jovem, já percorreu um longo caminho. Gosto do Mbappé", garantiu Ronaldo.

Na entrevista, o brasileiro também falou sobre o PSG na Liga dos Campeões. Apesar do time de Mbappé, Messi e Neymar despontar como um dos maiores favoritos ao título, o ex-jogador ainda não crava a vitória. Ele justificou lembrando os 'galácticos' do Real Madrid nos anos 2000.

A equipe tinha o próprio Fenômeno, além de Zidane, Raúl, Figo, Beckham, Roberto Carlos, Owen, entre outras estrelas, mas não faturou a Champions. Para Ronaldo, isso pode servir de aviso à equipe francesa.

"Muitos fatores influenciam dentro de campo. Joguei no Real Madrid quase cinco temporadas, na equipe dos Galácticos, e nunca ganhei a Champions. Ganhar nunca é matemático, mesmo que tenha os melhores no seu time. Isso também se aplica ao PSG", afirmou Ronaldo ao DAZN.