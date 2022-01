Novo filme de Pedro Almodóvar, Mães Paralelas ganha data na Netflix; veja trailer

Mães Paralelas, o filme mais recente do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, ganhou data para chegar à Netflix do Brasil: 18 de fevereiro. Na trama, Janis e Ana, dividem um quarto de hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras e engravidaram por acidente. Janis, uma mulher de meia-idade, não se arrepende e está exultante. Já Ana, adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada.

Janis tenta encorajá-la enquanto elas conversam pelos corredores do hospital. As poucas palavras que trocam nestas horas vão criar um vínculo estreito entre elas e mudar suas vidas de forma decisiva nos anos a seguir.

Mães Paralelas conta com Penélope Cruz, Rossy de Palma, Aitana Sanchez-Gijón e Daniela Santiago no elenco. A produção representa a Espanha no Oscar 2022, e foi indicada a prêmios como o Globo de Ouro e o Independent Spirit Awards.

Veja o trailer: