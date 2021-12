Novo filme do Homem-Aranha é aclamado pela crítica

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi exibido nos Estados Unidos nesta segunda (13) para a imprensa e crítica especializada em cinema e parece ter impressionado os primeiros espectadores. O filme estreou no site Rotten Tomatoes com aprovação de 100%, conforme é possível conferir nesta terça (14).

De acordo com o portal Omelete, é raro que produções cheguem ao site agregador de críticas especializadas com esse índice. O filme é o terceiro do Homem-Aranha protagonizado por Tom Holland, e os outros dois também atingiram notas altas: De Volta Ao Lar (2017) teve 92% de aprovação e Longe De Casa (2019), 90%.

Até a publicação deste texto, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa contava com 64 artigos publicados no Rotten Tomatoes e mantinha os 100% de aprovação. Nas resenhas, os críticos descrevem o filme como "ambicioso" e "intrigante".

Criticos do New York Post afirmaram que "no gargantuesco e profundamente satisfatório Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Tom Holland prova que é mais do que um ídolo adolescente com um sotaque americano perfeito. Desta vez, o Peter dele tem uma gravidade, uma pompa emocional, uma brutalidade, um amor crítico, uma cena angustiante na chuva! Este filme tem a melhor performance do ator até hoje."

Já o time da CNN concluiu que "balanceando facilmente uma grande quantidade de partes distintas, o filme mais recente da Marvel (via Sony) parece destinado a fazer aquilo que só uma aranha consegue fazer - ou seja, atrair uma quantidade vasta de fãs para a sua teia."

"Sem Volta Para Casa é a história mais intrigante e divertida do Homem-Aranha até hoje. Apesar do multiverso ser gigante, o filme acerta em cheio ao manter o seu foco na jornada de Peter", apontaram especialistas do ScreenRant.

Dirigido por Jon Watts, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa contará com retorno de vilões da franquia, como o Electro, de Jamie Foxx em O Espetacular Homem-Aranha 2, e o Doutor Octopus, de Alfred Molina em Homem-Aranha 2. Rumores também indicam a participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield, antigos intérpretes do herói.

A produção entra em pré-estreia nas salas de cinema na noite desta quarta-feira (15) e sua estreia oficial ocorre na quinta-feira (16).

Veja o trailer: