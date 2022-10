Novo filme Pantera Negra ganha homenagem do Bloco Olodum em Salvador

O Bloco Olodum fará uma homenagem especial ao filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore, na Casa do Olodum, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Símbolo da musicalidade baiana e ícone cultural conhecido mundialmente, o bloco precurssor do samba-reggae realizará a ação inédita no dia 8 de novembro, a partir das 19h. O encontro contará com a participação especial de Margareth Menezes.

A ação intitulada Torcida Olodum – Wakanda, celebra a continuidade do longa. A batida percussiva dos tambores dará um tom especial à trilha sonora do filme, ao tempo em que telões exibirão cenas da produção da Marvel Studios. Margareth cantará junto com o Bloco Olodum a música “Woman no Cry”, de Bob Marley. " Me sinto muito honrada também em fazer uma apresentação junto com o Olodum nessa ação, parceiros, companheiros. O Olodum é ponta de lança nessa luta do povo negro por um mundo mais justo. Para mim é uma grande festa estar nesse lugar.", afirma Margareth Menezes.

Para João Jorge, presidente do Olodum participar do evento é motivo de muito orgulho. “Nós do Olodum, ficamos muito felizes de participar da ação de divulgação mundial do novo filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre, contando nossas histórias e visão moderna de presente e futuro. Nos vemos no filme pelo visual, pela cultura civilizatória da África no mundo, como se fosse o melhor filme dos nossos carnavais sobre a vida. Luz, e força Wakanda para sempre”, comentou.

O filme chegará aos cinemas do Brasil dia 10 de novembro de 2022.

Serviço:

O quê: Torcida Olodum-Wakanda em homenagem a estreia do Filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Quando: 08/11/2022 (terça-feira), a partir das 19h

Onde: Casa do Olodum – Pelourinho. Salvador – Bahia

Quanto: Evento gratuito