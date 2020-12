Novo formato do Agenda Bahia é bem recebido

O tradicional bate-papo na hora do cafezinho nos intervalos do Agenda Bahia deu lugar às interações pelo bate-papo no YouTube do CORREIO. Mas o fato mesmo é que o maior fórum para discutir o desenvolvimento da Bahia cumpriu a sua função, mesmo em um novo formato, 100% digital, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Foram mais de 10 horas de transmissão, quase oito de programação, 16 convidados e quase 1,6 mil visualizações nas primeiras horas do evento. E todo o conteúdo continua acessível no YouTube do jornal (@correio24h). E assim foi fechado com chave de ouro a transformação digital do evento, que realizou encontros preliminares ao longo do ano para discutir temas como o mundo pós-pandemia, a retomada do turismo, empreendedorismo nos novos tempos e economia criativa.



Desde as 10h de ontem, temas relacionados ao desenvolvimento da Bahia e os impactos das novas tecnologias na vida das pessoas, na rotina das empresas e no meio ambiente foram apresentados com profundidade por nomes reconhecidos em suas áreas de atuação.

Na pauta do dia, a inovação que impacta cidades, as habilidades para o mundo contemporâneo do trabalho, a nova alfabetização através da linguagem da programação, a diversidade que constrói pontes e muda mercados, as estratégias de empresas e ainda a sustentabilidade e a inclusão social – agora também digital – na pauta global. E mais: a importância da privacidade e nosso livre arbítrio sobre o uso dos nossos dados.



O presidente do conselho de administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, acredita que o Fórum Agenda Bahia se tornou ainda mais necessário no momento atual. "O Agenda Bahia é um projeto que discute os meios de desenvolvimento do Estado há muito tempo e se torna mais necessário nesta situação de pandemia”, ressalta. Para ele, a tecnologia avança e é preciso pensar em inovação, criatividade. “É o fórum mais importante de discussão para o futuro e é de fundamental importância que o Jornal CORREIO se coloque nesta posição de trazer atualidade e discussão de futuro que normalmente não são discutidas nos planos empresariais”.

“Num ano completamente atípico, o Fórum Agenda Bahia se adaptou às circunstâncias sem perder a conexão com as pessoas”, destacou Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). “O evento, com o qual o Sistema FIEB tem uma parceria frutífera em todas as suas edições, mais uma vez esteve na vanguarda, antecipando questões de temas que são tendência e que dizem respeito à vida da sociedade”, complementou o dirigente, que prosseguiu:



“No centro dos debates, o uso de dados e outras tecnologias, como Big Data e Internet das Coisas, assuntos que nos interessa diretamente, pois está no DNA da indústria 4.0”.

Empreendedor

“O Agenda Bahia é um evento consolidado no calendário empreendedor de nosso estado. Mas, este ano, o fórum reforçou ainda mais a sua importância, em função do próprio contexto em que estamos vivendo”, lembrou Jorge Khouri, superintendente do Sebrae Bahia. Para ele, o evento foi importante por ajudar a entender as mudanças no cenário que foram trazidas pela pandemia. “A pandemia trouxe incertezas, antecipou tendências e ampliou desafios”, disse. Ele ressaltou a qualidade dos especialistas que participaram do evento. “Com a participação de especialistas nacionais e internacionais, o Agenda Bahia deixou uma contribuição fundamental para que possamos refletir sobre as mudanças pelas quais estamos passando e também como encarar os desafios dos cenários que virão pela frente”, afirmou.

O conselheiro de Cultura do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Kevin Brosnaham, destacou a oportunidade de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos com o evento. “Como esse evento está revelando hoje, temos necessidade de inovação e invenção. O Evento já é um marco no meio empresarial. Brasil e EUA compartilham uma oportunidade para desenvolver a ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação”, disse. “A colaboração de nossas comunidades empresariais e acadêmicas é fundamental para vencermos os desafios globais que lidamos”, acredita.

Ele fez questão de agradecer à direção do CORREIO pela realização do Agenda Bahia. “Agradeço ao senhor Antonio Carlos Júnior e Renata Correia (diretora do CORREIO)”, disse.



“O Agenda Bahia 2020 contribuiu para provocar a reflexão sobre temas atuais importantes, especialmente nesse momento de pandemia, tendo a tecnologia como ferramenta fundamental para superar os desafios com criatividade e inovação”, acredita Magnolia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia. “A reunião de diferentes especialistas para discussão de soluções é também uma forma de apontar caminhos para a transformação e evolução da sociedade, de forma interconectada”, ressaltou.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Braskem, Claro, Sistema FIEB, SINDIMIBA, BATTRE e Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1

Leia mais entre as páginas 14 e 17

Reveja a íntegra do evento: https://youtu.be/aeHdrqYPLYo