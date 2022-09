Novo Hellraiser: Renascido do Inferno ganha primeiro trailer

A nova versão de Hellraiser produzida pela Hulu ganhou o primeiro trailer (e assustador) nesta terça-feira (20). Na prévia, jovens tentam resolver o quebra-cabeças infernal da franquia e acabam caindo nas garras sádicas de Pinhead (Jamie Clayton, de Sense 8))

O novo Hellraiser acompanha Riley (Odessa A'zion), jovem que está lutando contra o vício, e que entra em contato acidentalmente com a caixa infernal que faz parte da mitologia de Hellraiser desde o primeiro filme, lançado em em 1987.

O novo Hellraiser ainda conta com Brandon Flynn (13 Reasons Why), Goran Visnjic (The Boys), Drew Starkey (Outer Banks) e Hiam Abbass (Blade Runner 2049) no elenco. A estreia ficou para 7 de outubro nos EUA, pela plataforma Hulu. Ainda não há informações sobre o lançamento no Brasil, embora produções do Hulu normalmente cheguem por aqui via Star+.

Veja o trailer:

Ao longo de quatro filmes lançados entre 1987 e 1996 nos cinemas, a franquia Hellraiser nunca foi sucesso de bilheteria, mas se transformou em produto cult da cultura pop .