Novo hospital será construído em Salvador e vai gerar 4,5 mil empregos 

Em 2022 Salvador terá um novo hospital funcionando totalmente entre os cruzamentos da avenidas Garibaldi e Vasco da Gama. O lançamento da "pedra fundamental" para construção da nova unidade de saúde será feito nesta segunda-feira (12). O hospital, que pertentecerá à rede Mater Dei, será o primeiro do grupo fora de Minas Gerais.

O prefeito ACM Neto participa, às 10h, do lançamento da unidade que vai gerar 4.500 empregos diretos e será construída na antiga fábrica da Coca-Cola, localizada no cruzamento das avenidas Garibaldi e Vasco da Gama.

A intervenção conta com investimento de R$ 500 milhões referente à construção do hospital e centro médico anexo, com capacidade para atendimentos particulares, conveniados e pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo hospital tem previsão de funcionamento parcial em dois anos e total daqui a três anos.