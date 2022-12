Novo Instituto Sesi de Saúde e Segurança no Trabalho é inaugurado em Salvador

O Serviço Social da Indústria na Bahia (Ssei Bahia) inaugurou uma nova unidade de Segurança e Saúde no Trabalho em Salvador, nesta quinta-feira (1º), na Avenida Orlando Gomes, em Piatã. Com o novo equipamento, a projeção é ampliar a oferta de serviços no estado em 50%.

Com um investimento de R$ 55 milhões, somando recursos próprios e do Departamento Nacional do Sesi, o Instituto de Saúde e Segurança no Trabalho está ao lado da Escola Sesi Djalma Pessoa e do Senai Cimatec. Com uma área total de 7.990 metros quadrados, a expectativa é oferecer um melhor serviço voltado para o trabalhador da indústria e ampliar o atendimento particular para a comunidade.

O presidente do Conselho do Sesi e da Fieb, Ricardo Alban, destacou: “estamos entregando hoje um equipamento que é um símbolo do trabalho que o Sesi desenvolve e que é a forma que o Sistema Indústria tem de compartilhar desenvolvimento social”.

O diretor-superintendente do Sesi nacional, Rafael Lucchesi, lembrou que o Sesi Bahia é uma unidade de referência estratégica no cenário nacional que está dando um salto ao criar uma agenda de serviços digital, tecnológica e baseada em dados com serviços, como o Sesi Viva+, dentre outros. “O Sesi pode ser a grande estratégia do país para melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores”, destacou.

O superintendente do Sesi Bahia, Armando Neto, explicou que o objetivo é abrir novas frentes e serviços, em especial, na área de saúde: “Nossa ideia é que o Sesi amplie a oferta de especialidades médicas, amenizando o custo das empresas na atenção à saúde primária para os trabalhadores”.

O novo produto também vai apoiar as empresas na gestão da saúde dos colaboradores, com aponta o gerente executivo de Saúde e Segurança na Indústria, Amélio Miranda. Ele lembra que, atualmente, o segundo maior gasto das empresas, além da folha de pessoal, é com o plano de saúde. “Com o novo Instituto não só ampliaremos a capacidade de atendimento das especialidades que já possuíamos, como também teremos novos serviços para promover a saúde e bem-estar dos trabalhadores das empresas conveniadas conosco”, explicou.

De acordo com Armando Neto, o Brasil gasta R$ 76,2 bilhões com aposentadorias precoces de pessoas em idade produtiva para as quais o sistema de saúde não foi efetivo no sentido de prevenir a incapacidade. “O custo econômico do absenteísmo e com aposentadorias precoces, em dados de 2015, representou 7,6% do PIB Brasil naquele ano. Se conseguirmos adotar uma ação preventiva, e o Sesi dispõe de produtos e serviços que demonstram que isso é possível, temos condições de reduzir estes custos para as empresas e o país”, disse.

Saúde corporativa

Nos últimos dois anos foram atendidas pelo Sesi Bahia cerca de três mil empresas e mais de 300 mil pessoas nas áreas de saúde e segurança no trabalho. A meta até 2026 é ampliar o atendimento para 12 mil empresas e 500 mil trabalhadores e seus dependentes.

O Sesi também dispõe de centros de pesquisa e inovação que vão passar a fazer parte da estrutura do Instituto de SST, como o Centro de Epidemiologia e o Centro de Inovação Sesi (CIS) em Prevenção da Incapacidade. “O Sesi Bahia já é referência nacional na adoção de tecnologias digitais para gestão de SST, a exemplo do SESI Viva +, uma plataforma desenvolvida pelo Sesi. A ideia é que isso se amplifique cada vez mais”, pontua o Armando Neto.

Na área de Saúde Corporativa e Saúde e Bem-Estar, a nova unidade oferecerá serviços de fisioterapia e vai ampliar as agendas de psicologia, nutrição, consultas de especialidades e exames de apoio diagnóstico.

Soluções e inovação

O Centro de Inovação Sesi (CIS) em Prevenção da Incapacidade integra uma rede nacional composta por outros oito centros de inovação do Sesi Nacional com temática relacionada à SST. O centro de inovação atua no desenvolvimento de soluções e consultorias nas temáticas de gestão de afastamentos e retorno ao trabalho.

O CIS atua com um modelo de transferência de tecnologia para que as novas soluções alcancem o mercado. Também presta assessoria aos Departamentos Regionais da Rede Sesi nos outros Estados e dispõe de um portfólio de gestão de afastamentos e prevenção da incapacidade, bem como oferece soluções e capacitação para indústrias.

O Centro de Epidemiologia tem o papel de atuar no desenvolvimento de Estudos Epidemiológicos, como por exemplo, na realização de estudos como o perfil do trabalhador da indústria. Também realiza capacitações e presta assessoria na utilização dos dados para Gestão Estratégica em Segurança e Saúde no Trabalho.

Na nova unidade também funcionará a Escola Sesi de Gestão em SST, voltada para capacitar profissionais que atuam na área de segurança e saúde no trabalho. A nova infraestrutura permitirá ampliar a oferta de cursos de Gestão em SST, Normas Regulamentadoras (NR), Saúde e Bem-estar, além de soluções para gestão e consultoria em SST e serviços para atendimento a requisitos de NR.

“Com a Escola Sesi de Gestão em SST, o Sesi consegue cumprir todo um ciclo de serviços disponíveis para as empresas, que vai do atendimento médico, gestão das informações de saúde do colaborador até capacitações, realizadas online, in company e agora com uma melhor estrutura para treinamentos presenciais na nova unidade”, destaca Amélio Miranda.

“Tenho certeza de que este investimento reforçará ainda mais a nossa contribuição para responder à crescente demanda da indústria por nossas soluções em saúde e segurança no trabalho”, complementa Amélio Miranda.