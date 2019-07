Novo 'Jumanji' tem primeiro trailer divulgado pela Sony; assista

O trailer de Jumanji: Próxima Fase, sequência de Jumanji - Bem-Vindo à Selva, foi divulgado nesta segunda-feira (1º), pela Sony. O elenco do novo filme contará com nomes como Dwayne 'The Rock' Johnson, Danny DeVito, Jack Black, Kevin Hart, Danny Glover e Nick Jonas. O lançamento está previsto para 2 de janeiro de 2020 nos cinemas do Brasil.

Sucesso de bilheteria da Sony, Jumanji - Bem-Vindo à Selva, lançado em 2017, arrecadou US$ 961 milhões no mundo todo e é uma continuação do clássico Jumanji, de 1995, estrelado por Robin Williams.

A história retrata quatro jovens que encontram um antigo videogame com o jogo de Jumanji e, quando passam a jogá-lo, são transportados para uma floresta.

Assista ao trailer inédito de Jumanji - The Next Level abaixo: