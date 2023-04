Novo lateral do Vitória, Marcelo se apresenta: 'Ofensivo e de velocidade'

O Vitória apresentou mais um reforço para a lateral esquerda, de olho na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dia depois de Felipe Vieira, foi a vez de Marcelo dar sua primeira entrevista como jogador rubro-negro. Se o companheiro de posição se apresentou como "consistente defensivamente", o gaúcho de 24 anos destacou suas qualidades ofensivas.

"Eu sou um lateral muito ofensivo. Gosto de fazer bastante ultrapassagem na parte da frente, ajudar bastante o atacante. Claro, com equilíbrio, sabendo marcar, a hora certa de atacar. Nem todo jogo, a gente vai conseguir ficar atacando. Minha característica é a velocidade, a ultrapassagem", disse Marcelo, em coletiva nesta terça-feira (4).

O jogador, aliás, falou que sua origem no futebol foi no ataque. "Comecei como extremo, como atacante de beirada. Um treinador me chamou, conversou comigo, e disse que eu tinha qualidade de jogar de lateral. Depois daquele treino, nunca mais saí", lembrou.

Natural de Porto Alegre, Marcelo chega por empréstimo do São José-RS, clube onde foi revelado. Ele teve uma breve passagem pelo Brusque, emprestado em 2021. Mas atuou em apenas três jogos na equipe catarinense, todos pela Série B, e retornou ao time gaúcho na sequência. Na atual temporada, disputou 11 partidas (sendo 10 como titular) no Campeonato Gaúcho, e deu uma assistência.

Assim, essa será a primeira experiência do lateral fora da região Sul do Brasil. Marcelo comemorou a chance de jogar com a camisa do Vitória, e falou que seu principal objetivo é ajudar o Leão no acesso à primeira divisão. A estreia na Série B está marcada para o dia 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão - a CBF ainda confirmará a data e horário.

"Encaro como grande desafio para mim. Sei da cobrança da torcida aqui, e espero fazer um excelente campeonato. Vi que o elenco é bom, é grande. Vim para conseguir esse acesso", afirmou.

"Meu principal objetivo é conseguir esse acesso. Sei que o time do Vitória é muito grande. E temos elenco bom, um grupo forte e unido para subir. A gente tem que pensar em coisas grandes, pensar nesse acesso", completou.

Neste sábado (8), o Vitória disputará um amistoso contra o Bahia de Feira. O jogo está agendado para às 9h, no Barradão, e não será aberto ao público. Marcelo valorizou a importância da partida para o time, que passa por uma grande reformulação de elenco. Vale lembrar que o Leão está há três semanas em uma intertemporada forçada, após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

"O amistoso vai ser muito importante. Como temos muitos jogadores novos, não há entrosamento ainda. Esse jogo vai ser para o time começar a se conhecer melhor, a se entrosar. Vai fazer com que a gente faça um bom campeonato pela frente e uma estreia muito boa em casa", afirmou.

Até aqui, foram 11 jogadores contratados para a disputa da Série B. Além do próprio Marcelo e do já citado Felipe Vieira, chegam o goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Yan Souto e Wagner Leonardo, os volantes Diego Fumaça e Matheus Trindade, o meia Giovanni Augusto, os atacantes Pablo Diogo, Zé Hugo e Welder.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Marcelo:

História

Comecei desde pequeno, com nove anos. Meu pai me levava nos treinos, nos testes. Graças a Deus, consegui a cada dia mais evoluir, crescer, e estar no profissional.

Adaptação

A partir do momento que cheguei em Salvador, me adaptei rápido. Pessoal me tratou bem, já me senti em casa. Vou me adaptar mais rápido para fazer bons jogos no campeonato.

O que esperar de você?

Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo em campo, sabendo a hora certa de atacar e de defender. Ajudando o time da melhor forma possível. Não vai faltar determinação

Recado para torcida

Quero agradecer pela recepção. Pode ter certeza que eu vou dar o meu máximo dentro de campo. Não vai faltar determinação. Vou correr os 90 minutos e jogar com garra.