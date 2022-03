Novo livro de Ruy Botelho reúne histórias divertidas do futebol

Histórias engraçadas do mundo do futebol estarão reunidas em O Sorriso da Bola, o sexto livro do radialista e comentarista de futebol Ruy Botelho. A obra, publicada pela editora Ponto & Virgula, será lançada no dia 24 de março (uma quinta-feira), a partir das 19h, na Forneria Bottino, localizada no Rio Vermelho.

O livro de crônicas traz casos bem humorados presenciados pelo autor e contados em riqueza de detalhes e o estilo inconfundível de Ruy. A capa e as ilustrações são de Luiz Humberto Carvalho, o prefácio foi escrito por Joaci Góes e a orelha, por Nestor Mendes Júnior. Há também depoimentos de Douglas Franklin, ex-jogador de futebol do Bahia, e do diretor teatral Fernando Guerreiro, na contra capa.

O lançamento terá sessão de autógrafos com o escritor, além de apresentação musical de Arlindo Esteve com o seu teclado. De acordo com o autor, a obra conta a história de sua vida convivendo com o esporte, sob a perspectiva humorística.

“A vida inteira escrevi sobre a Bahia e neste sexto livro, procurei falar do esporte que é uma coisa que eu nunca tinha falado, apesar do meu currículo com mais de 35 anos falando sobre isso. Então resolvi fazer o lado humorístico da história; são crônicas que contam fatos reais, sempre com o toque engraçado procurando fazer o bom humor do esporte”, diz Ruy Botelho.

O Sorriso da Bola é o sexto título publicado pelo escritor, que já planeja lançar o sétimo em dezembro deste ano. As obras anteriores reúnem crônicas que convidam o leitor a um passeio enriquecedor pelas histórias e memórias da Bahia, os santos baianos, os personagens mais peculiares e casos mais engraçados.

Ruy Botelho tem em sua trajetória passagens por grandes veículos de imprensa da Bahia, com destaque para o programa esportivo No Campo do 4, da TV Aratu, Os Campeões da Bola, da Rádio Metrópole, e o programa de entrevistas Baianíssimo, da Rádio Excelsior, o qual está há 5 anos.