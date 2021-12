Novo livro do escritor baiano Armando Avena é lançado nesta quinta (9)

O escritor e jornalista Armando Avena lança em dezembro seu décimo livro, intitulado “Os 7 Vocábulos”. A obra, que trata das desavenças entre autores e editores, já está em pré-venda. O lançamento, pela editora Geração, acontece a partir das 18h desta quinta-feira (9), na Livraria Leitura do Salvador Shopping.

A última publicação de Avena, “Luiza Mahin”, conta a história da escrava que liderou a Revolta dos Malês. Antes, o autor lançou um poético evangelho feminino, “O Evangelho Segundo Maria”, que foi transformado em espetáculo teatral pela coreógrafa baiana Carmen Paternostro.

Em 2008, Armando Avena chamou a atenção do público quando lançou o romance “Recôncavo”, que transformou a cidade histórica de Cachoeira, no Recôncavo baiano, e a sua bicentenária Irmandade da Boa Morte, em protagonista de uma história de amor e ódio. Já o romance “O Manuscrito Secreto de Marx”, publicado em 2011, foi um dos finalistas do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional.

(Foto: Divulgação)

No livro “Os 7 Vocábulos”, o autor dialoga sobre a relação entre editor e autor. O editor Francês, Gaston Gallimard, recusou os originais do escritor Marcel Proust. O escritor André Gide, e o editor Grant Richards, baseados no julgamento menos qualificado dos seus tipógrafos, que consideraram indecente a linguagem do conto “Dois galãs”, exigiram que Joyce fizesse modificações em Dubliners.

O livro traz outras surpresas, a principal delas em seu eixo central, fazendo com que o leitor não saiba se está diante de um livro de contos, um romance, uma peça, ou uma mistura de tudo, que vai envolver na leitura.