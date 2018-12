Novo livro do Papa Francisco ganha lançamento em Salvador hoje (01)

O papel vital dos avós e de outros idosos é o que move as histórias de sabedoria e fé compartilhadas com o Papa Francisco e escritas por ele em seu novo livro: Sabedoria das Idades (R$ 74), que ganha lançamento neste sábado (01), em Salvador, a partir das 17h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Stella Maris.



Idosos de mais de 30 países compartilharam experiências próprias, que são utilizadas, na obra, como exemplos para tratar de resiliência humana. Trabalho, luta, amor, morte e esperança são os principais temas abordados.

Uma das participantes brasileiras marca presença no evento soteropolitano

(Foto: Divulgação)

O lançamento na capital baiana conta com a presença de Dona Ana Maria de Castro Santos, idosa que teve o depoimento publicado na versão internacional do livro. Em matéria do programa Fantástico sobre o título, ela foi uma das entrevistadas: confira.



Além dos entrevistados, o próprio Papa Francisco se inclui na classe de idoso a transmitir experiências nas páginas. Além de ter solicitado pessoalmente tal livro – como desdobramento do projeto Querido Papa Francisco, livro no qual perguntas de crianças do mundo todo são respondidas pelo Pontífice – que pudesse dar voz e vez ao idosos, indicou os temas a serem abordados e apresentou seu pensamento sobre cada um deles, ora iniciando a reflexão, ora comentando a reflexão dos entrevistados.



A Edição Brasileira conta, ainda, com uma sessão especialmente denominada Caderno Brasil, em que o Papa apresenta todos os relatos dos brasileiros entrevistados.



SERVIÇO (LANÇAMENTO):

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Stella Maris).

Hoje, a partir das 17 horas.

Entrada gratuita.

192 páginas.

Edições Loyola.

Preço: R$ 74.