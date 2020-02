Novo livro do poeta Tiago D. Oliveira será lançado no Rio Vermelho; leia trechos

Foto: Divulgação

O escritor, poeta e professor Tiago D. Oliveira, 35 anos, apresenta, no próximo dia 14 de março (sábado), o seu novo livro, 'As solas dos pés de meu avô'. O lançamento da obra, que é uma coletânea de poemas, será no Dois Cafés (Rua Odilon Santos, 89), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O evento terá apresentação da escritora Clarissa Macedo, com leituras Da colunista do CORREIO Kátia Borges, e dos também escritores Alex Simões, Denisson Palumbo, Demétrio Torres e Tina Tude. O músico Gabriel Póvoas, que musicou dois poemas do livro, também estará presente.

'As solas dos pés de meu avô', que será publicado pela Editora Patuá, é o quarto livro do poeta, que também pretende fazer o lançamento em cidades do interior baiano ainda neste primeiro semestre.

Imagem: Divulgação

Natural de Salvador, o autor tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha.

Participou também de antologias no Brasil e em Portugal, dentre elas: Contos nos is (Edições Ecopy, 2011, Portugal), Entre o sono e o sonho – tomo I, II e IV ( Chiado Editora, 2013 e 2016, Portugal), Publicou Distraído, poesia (Editora Pinaúna, 2014), Debaixo do vazio, poesia (Editora Córrego, 2016) e Contações, poesia (Editora Patuá, 2018). Graduado e mestrando em Letras pela UFBA, ele passou também pela UNL (Portugal).

Leia trechos de poemas do livro cedidos por Tiago D. Oliveira:

i.

é pelos pés de meu avô que entendo a vida.

morto de cima de nove décadas esculpidas

nas rachaduras das solas duras, naquele

mesmo quarto de estreitos e sonhos.

caminho nos cascos a figurar seu povo,

na herança do sangue no olho

que o eco de sua voz ainda vive.

é pelos pés do morto, numa cama de pau,

que vejo a luz do dia chegar.

o choro, a reza, a morrinha de paz que fica.

ii.

meu pai chegou à capital menino. de domingo

a domingo perdeu o que hoje não consegue mais lembrar.

veio para tentar a vida e ficou – foram as primeiras frases

que li naquelas solas duras de pés juntos, como os de quem reza.

era o título de um texto que continuava – depois fui eu

a partir para Lisboa em busca da manilha e o libambo que idealizei.

ecos em silêncio vindos de outra existência, idas de 1800, ou não,

ou de um call center, atendendo às ligações e sendo mandando de volta

a cada três minutos, recebendo ecos de outras partidas.

quando meu pai veio para a capital tinha a metade de mim,

a outra descobri quando retornei de Portugal.

há mais ou menos quarenta anos ele chegava,

após quatro eu voltei para o Brasil.

as rachaduras nas solas duras de meu avô

escreveram estas palavras também.

xxxvi.

quando a lágrima caiu dos olhos

de meu pai sobre a terra,

erigiu no tempo a marca

dos homens Oliveira.

desde o menor impresso ao último,

de uma vida abafada por vida.

a lágrima de meu pai fundou

o corpo morto de meu avô.

depois, de um punhado de terra,

dignificou a sua alma

[ vai com o pai, meu pai

e lançou à eternidade a permissão

para o comer de sua carne.

manezinho, morto de cima de nove décadas

esculpidas de sol a sol, nas solas

sujas com a terra que a todos consola

[ que morrer de vida não é para entristecer.